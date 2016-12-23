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Владимир Никитин о кандидатах на выборы-2017: Люди у нас есть, причем, люди яркие

23.12.2016 11:33 ПЛН, Псков

КПРФ в Псковской области уже начала подготовку к предвыборной кампании 2017 года. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН сообщил член президиума ЦК КПРФ Владимир Никитин.
 
 
«Кадры решают все, а кадры мы сейчас расставили. Будем подтягивать молодых подготовленных к работе и в Великих Луках, и в Пскове. Уж думаем, кто будет выдвигаться. Эта работа ведется. Думаем, как этих людей позиционировать. Люди у нас есть, причем, люди яркие. К нам активно идут предприниматели», - отметил Владимир Никитин.
 
Оценивая нового секретаря Псковского обкома КПРФ Петра Алексеенко, он отметил, что этот лидер на практике знает всю партийную работу. «Он показал себя человеком, который умеет объединять людей, а не разъединять их», - добавил Владимир Никитин. 
 
Задачи на 2017 год стоят перед КПРФ большие, отметил он. «Хочу отметить, что Псковская область в год 100-летия Октябрьской революции находится на переднем плане и в историческим свете, и с точки зрения социально-классовой и национально-освободительной борьбы нашего народа», - подчеркнул член президиума ЦК КПРФ.
 
 
Отвечая на вопрос, не собирается ли КПРФ продолжать союзы с другими оппозиционными партиями, как это было в 2016 году, Петр Алексеенко ответил, что союзов в Пскове больше не будет, коммунисты будут рассчитывать на свои силы. «У нас принцип такой: хочешь быть с КПРФ - вступай в КПРФ!» - добавил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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