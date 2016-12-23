Сегодня: Пятница, 23 Декабря    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Бюджет 2017: на пути к компромиссу Соловьи Обратный отсчет Для экономных мам Онлайн пресс-конференция по вопросам недвижимости Лучшая интерьерная печать в Пскове Новогодний ЦДИ Купи у фермера
Александр Котов о депутатах-новичках, политиках из прошлого и не самом лучшем поводе для критики

Александр Котов о депутатах-новичках, политиках из прошлого и не самом лучшем поводе для критики

20 декабря гостем программы «Обратный отсчет» в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал председатель Псковского областного Собрания 6-го созыва, секретарь регионального отделения партии «Единая Россия»...1



Виктор Дуля обратился в обком КПРФ с просьбой пересмотреть его должностные обязанности

23.12.2016 11:40 ПЛН, Псков

Второй секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Виктор Дуля обратился в обком с просьбой пересмотреть его должностные обязанности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН.
 
 
Он признался, что действительно обратился к руководству партии еще до трагических событий с просьбой пересмотреть его должностные обязанности, поскольку совмещать все должности ему довольно тяжело. «Поэтому я обратился к руководству обкома с просьбой пересмотреть обязанности и, если возможно, принять определенные решения. Но я коммунист, убежденнейший коммунист, я понимаю, что такое партийная дисциплина. Сейчас, в это время, когда против нас выступила определенная часть граждан, считаю просто непорядочным взять и уйти с какой-то работы. Поэтому в частном разговоре мы приняли решение пока с этим вопросом не спешить», - подчеркнул Виктор Дуля.
 
Напомним, ранее в СМИ прошла информация о том, что В. Дуля сложил полномочия и ушел с поста второго секретаря обкома КПРФ.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 4 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Loading...


Голосование

Нравится ли вам, как Псков украшен к Новому году?













Календарь

«« 2016 г.
«« декабрь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
      1 2 3 4
5 6 7 8 9 10 11
12 13 14 15 16 17 18
19 20 21 22 23 24 25
26 27 28 29 30 31