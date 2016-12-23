Виктор Дуля обратился в обком КПРФ с просьбой пересмотреть его должностные обязанности

Второй секретарь обкома КПРФ, депутат Псковского областного Собрания Виктор Дуля обратился в обком с просьбой пересмотреть его должностные обязанности. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом он заявил на пресс-конференции в пресс-центре ПЛН.

Он признался, что действительно обратился к руководству партии еще до трагических событий с просьбой пересмотреть его должностные обязанности, поскольку совмещать все должности ему довольно тяжело. «Поэтому я обратился к руководству обкома с просьбой пересмотреть обязанности и, если возможно, принять определенные решения. Но я коммунист, убежденнейший коммунист, я понимаю, что такое партийная дисциплина. Сейчас, в это время, когда против нас выступила определенная часть граждан, считаю просто непорядочным взять и уйти с какой-то работы. Поэтому в частном разговоре мы приняли решение пока с этим вопросом не спешить», - подчеркнул Виктор Дуля.

Напомним, ранее в СМИ прошла информация о том, что В. Дуля сложил полномочия и ушел с поста второго секретаря обкома КПРФ.

Источник: Псковская Лента Новостей