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Путин: Проведение досрочных выборов президента РФ «возможно, но нецелесообразно»

23.12.2016 12:48 ПЛН, Псков

Проведение досрочных президентских выборов в России нецелесообразно, считает президент РФ Владимир Путин.

«Возможно, но нецелесообразно», - сказал В.Путин в пятницу на пресс-конференции.

Так глава государства ответил на вопрос одного из иностранных журналистов - возможно ли, что в следующем году состоятся досрочные выборы президента.

Предваряя ответ, В.Путин переспросил журналиста: «Какой страны (досрочные выборы президента)?» Журналист уточнил - в Российской Федерации.

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
12-я пресс-конференция Путина


 

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