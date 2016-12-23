«Коммунисты России» намерены идти на президентские выборы

Партия «Коммунисты России» в воскресенье проводит пленум Центрального комитета (ЦК), на котором подводит итоги года, а также итоги кампании партии на думских выборах. Ожидается, что партия обсудит участие в грядущих выборах в субъектах РФ 2017 года. Пленум в Москве открылся с минуты молчания в память об ушедшем кубинском лидере Фиделе Кастро, а также в память жертвам крушения самолета Ту-154, который разбился над Черным морем.

«Мы это решение будем принимать в рамках закона, когда будет объявлена избирательная кампания — будет проведён съезд партии по выдвижению кандидата в президенты. Я — солдат партии, выполню любое поручение партии. Если партия мне доверит, я буду баллотироваться, насколько это технически будет возможно, мы пока не знаем. Я уже вошёл в этот возраст. Если изберусь, то, наверное, буду самым молодым президентом», — сказал Максим Сурайкин журналистам.

Говоря об итогах года, лидер партии рассказал, что партия преодолела определенный этап в развитии и показала, что в обществе есть вторая компартия. По его словам, партии удалось донести до избирателя свои программные установки, сделать узнаваемым лидера партии. Напомним, что за «Коммунистов России» на думских выборах отдали голоса порядка 1,19 миллиона россиян (2,27% голосов).

Источник: Псковская Лента Новостей