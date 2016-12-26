Начинается видеотрансляция программы «Дом Советов» с Андреем Турчаком

Губернатор Псковской области Андрей Турчак сегодня, 26 декабря, примет участие в прямом эфире на радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM). В рамках программы «Дом Советов» глава региона подведет итоги года.

Сегодня он будет участвовать в работе сессии Псковского областного Собрания, на которой будет приниматься бюджет региона во втором чтении, после чего примет участие в прямом радиоэфире.

Ведут программу «Дом Советов» главный редактор радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» Максим Костиков и главный редактор ЭПИ «Псковская Лента Новостей» Александром Савенко.

Как обычно, на сайте ПЛН будет вестись видеотрансляция прямого эфира.

Трансляция завершена.

Источник: Псковская Лента Новостей