Псковский коммунист усмотрел признаки геноцида в социальной политике государства

И.о. руководителя фракции КПРФ в Псковском областном Собрании депутатов Виктор Дуля усмотрел признаки геноцида в социальной политике государства. Об этом он заявил 26 декабря на 5-й сессии Псковского областного Собрания депутатов.

Виктор Дуля не стал убеждать фракцию «Единая Россия» голосовать против бюджета. По его словам, даже если в бюджете будет заложен 1 рубль, «Единая Россия» все равно проголосует единогласно. «Нам говорят: социальные программы не ущемлены, это неправда», - сказал выступающий.

По его словам, предлагаемые поправки - это не заначка из федерального бюджета. «И не вы, уважаемые депутаты сбросились по миллиончику. Перебросили из одной статьи в другую вот и вся проблема. А по другим статьям деньги не нужны? Который год выставляем себя на посмешище. Так и будете безропотно голосовать за угасание области», - заявил Виктор Дуля.

В следующем году прожиточный минимум вновь будет меньше 10 тыс. рублей. При этом МРОТ по-прежнему не дотягивает до прожиточного минимума. «Кто будет спорить, что это прямая дорога на кладбище? Минимальный уровень МРОТ и пенсий не подтягиваются к прожиточному минимуму, а наоборот, опускается», - сказал В. Дуля. Он напомнил о принятом ранее решении о приостановке индексации социальных выплат и увеличении платы.

По словам Виктора Дули, коммунисты во всем этом усматривают признаки геноцида и приняли решение обратится в КС и ЕСПЧ.

Источник: Псковская Лента Новостей