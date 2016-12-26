Губернатора Андрея Турчака при обсуждении бюджета особенно «восхитил» вопрос о непубличной покупке 48 новых джипов

Губернатора Псковской области Андрея Турчака при обсуждении бюджета особенно «восхитил» вопрос о непубличной покупке 48 новых джипов. Об этом он сообщил 26 декабря на сессии регионального парламента.

По его словам, данный вопрос находится за гранью добра и зла, особенно если вспомнить блатные джипы некоторых депутатов, которые, судя по декларации о доходах, еле сводят концы с концами.

Андрей Турчак сказал, что каждый житель области знает, что автомобили закупили не в гараж администрации Псковской области, а главам сельских поселений. Это был давний вопрос, и глава региона искренне рад, что его удалось решить.

Губернатор также отметил, что упомянутый депутат во время последней избирательной кампании совсем не на «Рено Дастере» объезжал глав поселений и просил о поддержке на выборах.

Напомним, депутат Псковского областного Собрания Олег Брячак («Справедливая Россия») на публичных слушаниях по областному бюджету на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов и на сессии регионального парламента в своих выступлениях заявлял, что «новые джипы… были приобретены областной администрацией по указанию губернатора».

Источник: Псковская Лента Новостей