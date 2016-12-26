Олег Брячак подвел итоги уходящего года и рассказал своим коллегам «сказку»

Лидер псковских справедливороссов Олег Брячак на сессии Псковского областного Собрания депутатов подвел итоги уходящего года и рассказал своим коллегам «сказку». В своем выступлении депутат решил «подвести итоги работы одного временщика, который сегодня присутствует здесь в зале».

«Можно на меня подавать в суд сколько угодно, я буду готов ответить за каждое свое слово и цифру», - сказал Олег Брячак. Он считает губительной для Псковской области «политику того человека, который занимает место губернатора». «Мы очень надеялись, что он сумеет показать себя, проявить себя, поднять регион, который находился в середнячках среди субъектов РФ по многим социально-экономическим показателям. Однако этого не произошло. Андрея Анатольевича хватило только на то, чтобы набрать кредиты», - сказал выступающий.

По приведенным им данным, «с момента прибытия» Андрея Турчака кредитная нагрузка выросла в 75 раз, а область должна больше, чем зарабатывает за год. Деньги вместо производства вложены в дороги, которые разбиты. «Да, что-то сделано по мелочи. Типа Детского парка, который лучше бы не трогали», - высказал свое мнение Олег Брячак.

Приоритетным направлением развития, по его мнению, должно быть здравоохранение. «На примере здравоохранения хочу показать всю пагубность политики и метода управления, который избрал Андрей Анатольевич. «Я рассказывал, как меня в Пыталовской больнице держал за руки умирающий дедушка. Нет ни родильного отделения, не могут оказать помощи, нет врачей. Люди лежат и ждут, когда у них произойдут инфаркт ил инсульт», - напомнил Олег Брячак.

Он удивлён покупкой 47 внедорожников вместо машин «скорой помощи». Олег Брячак сказал, что на сайте change.org за 3 недели собрано 50 тыс. голосов граждан, не согласных с политикой губернатора. «Желаю Псковщине, чтобы ее возглавил компетентный и мудрый руководитель, который вытащил бы ее из долговой ямы. Почти миллиард уходит не на медицину, а дарим его банкам», - сказал он. Депутат пожелал Андрею Турчаку успехов и мудрости и поскорее занять новую должность в другом регионе.

После депутат рассказал своим коллегам «сказку» о скромной многодетной девушке по имени Ольга. Жизнь ее скрасил молодой человек, строивший в ее огородике, сад пруд и бассейн. После мужчина исчез, а в домик пришли в гости судебные приставы.

Источник: Псковская Лента Новостей