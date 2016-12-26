Андрей Турчак о требованиях отправить его отставку: Не дождетесь!

Губернатор Псковской области Андрей Турчак не согласился с клише «губернатора-временщика», которое на него навешивают некоторые «безответственные товарищи». В прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» глава региона предложил «не строить никаких конспирологических версий» и подтвердил свою мотивацию, которая им движет на посту губернатора.

«Это мой 8-й бюджет, который мы принимаем. 8 лет проработать в регионе и в понимании некоторых безответственных товарищей оставаться временщиком - формулировка, набившая оскомину, впрочем, как и всевозможные рейтинги выживаемости губернаторов, - заметил Андрей Турчак. - Могу сказать только одно - не дождетесь!».

«Меня наши жители выбрали на срок полномочий, который исчисляется 5 годами, поэтому мотивация есть - оправдать оказанное доверие, завершить или, по крайней мере, подойти к завершению глобальных проектов, которые реализуются в регионе. Безусловно, это мотивация на результат».

Источник: Псковская Лента Новостей