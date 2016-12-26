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Андрей Турчак анонсировал интересный год с полномасштабной выборной кампанией

26.12.2016 15:26 ПЛН, Псков

В 2017 году Псковскую область ждет полномасштабная выборная кампания, сообщил в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» глава региона Андрей Турчак. Он подчеркнул, что предстоящие муниципальные выборы - это повестка дня не только депутатов, «которые живут от выборов до выборов», но и администрации области.

«Нас ждет полномасштабная, серьезная, массовая кампания, к которой уже начали подготовку. Это 21 муниципальный район, два крупных города, 7 глав муниципалитетов. Будет интересный 2017 год», - высказал мнение губернатор.

Также Андрей Турчак оценил прошедшую в 2017 году выборную кампанию, как «яркую, содержательную и интересную». «Мы впервые столкнулись с такими активными действиями оппозиции. Результат выборов сегодня отразился на голосовании по бюджету», - отметил глава региона, подчеркнув, что с конституционным большинством в областном Собрании к «Единой России» пришла дополнительная мера ответственности за принятые решения.

Источник: Псковская Лента Новостей



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cюжет:
«Дом Советов» с Андреем Турчаком


 

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