Василий Салопов и Михаил Гавунас должны нести солидарную ответственность за хищение государственного имущества, считает губернатор Андрей Турчак

Василий Салопов и Михаил Гавунас должны нести солидарную ответственность за хищение государственного имущества. Такое мнение высказал губернатор Андрей Турчак 26 декабря на сессии Псковского областного Собрания, отвечая на вопрос депутата Олега Брячака (Справедливая Россия) о возможности пополнения бюджета-2017 за счет взыскания миллиарда рублей с бывшего депутата Василия Салопова.

Отвечая на вопрос Олега Брячака, губернатор сказал, что создание рабочей группы по определению суммы ущерба от хищения госимущества вне его компетенции, потому что предложение депутата было связано с парламентским контролем. Но, если такая группа будет создана, специалисты администрации могут быть привлечены в качестве экспертов.

По мнению Андрея Турчака, хищением госимущества Василий Салопов занимался вместе с Михаилом Гавунасом, поэтому «ответственность данные господа должны нести солидарно». Кроме того, Андрей Турчак сказал, что кому, как не Олегу Брячаку, знать о формах работы с долгами (реализации имущества должника и реструктуризации).

После завершения необходимых формальностей администрация Псковской области обратится в суд за истребованием денег.

Как сообщалось ранее, в рамках расследования уголовного дела по обвинению Михаила Гавунаса постановлениями следователя от 17.02.2014 года потерпевшим и гражданским истцом по указанному уголовному делу признана администрация Псковской области. В исковом заявлении, подписанном председателем Государственного комитета Псковской области по имущественным отношениям Гребневой Л.В. 24.12.2012 г. и 17.02.2014 г. содержится требование о взыскании с виновного лица (виновных лиц) суммы ущерба причиненного Псковской области в размере 1 174 496 655,36 рублей.

По имеющейся у Олега Брячака информации материалы из данного дела были выделены в отдельное производство, которое было прекращено по нереабилитирующим обстоятельствам (№120152790038), установлено виновное лицо Василий Салопов, который полностью признал свою вину.

Олег Брячак в своем выступлении указывал, что банк инициировал процедуру банкротства Василия Салопова, однако администрация Псковской области, которая, на его взгляд, обязана взыскать причиненный ей ущерб с данного лица, в реестре кредиторов отсутствует.

Он просил создать комиссию, состоящую из профильных должностных лиц администрации Псковской области, а также представителей Псковского областного собрания депутатов от разных фракций, с целью определения суммы ущерба и привлечения установленной суммы в бюджет региона.

Источник: Псковская Лента Новостей