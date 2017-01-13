Василий Краснов покидает пост председателя Коалиции непарламентских партий Псковской области и закрывает Школу народного депутата

Руководитель Псковского регионального отделения «Партии Роста» Василий Краснов покидает пост председателя Коалиции непарламентских партий Псковской области. Об этом он сообщил Псковской Ленте Новостей.

По его словам, это необходимо для выполнения его личного «стратегического плана».

Кроме того, на текущей неделе он намерен выйти из состава Совета при губернаторе Псковской области по взаимодействию с политическими партиями, а также прекратить деятельность Школы народного депутата на территории региона.

Также Василий Краснов направит «прошение своему председателю ВПП "Партии Роста" Борису Титову о дальнейшей своей деятельности в рамках партии».

Источник: Псковская Лента Новостей