Подписан договор о размещении базы ВМФ России в Тартусе на 49 лет

Россия и Сирия подписали соглашение о расширении территории пункта материально-технического обеспечения (ПМТО) ВМФ РФ в сирийском Тартусе. Оно будет действовать в течение 49 лет. Как говорится в документе, размещенном на официальном портале правовой информации, впоследствии соглашение может продлеваться. «Настоящее соглашение действует в течение 49 лет», - сообщает ТАСС со ссылкой на текст документа. В нем отмечается, что оно может быть продлено на 25 лет в случае обоюдной готовности к продлению.

Согласно документу, Россия может разместить в пункте ВМФ РФ в сирийском порту Тартус максимально 11 военных кораблей, включая корабли с ядерной энергетической установкой.

Движимое и недвижимое имущество пункта материально-технического обеспечения ВМФ России в Тартусе объявлено неприкосновенным. Представители органов власти Сирии не имеют права вступать в места дислокации ПМТО без согласия командира ПМТО.

ПМТО пользуется полным иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции САР. Его движимое и недвижимое имущество пользуется иммунитетом от обыска, реквизиции, ареста и исполнительных действий.

Соглашением предусмотрено, что «архив ПМТО, официальная корреспонденция и все документы ПМТО неприкосновенны, где бы они не находились».

В соглашении подчеркивается, что «личному составу ПМТО, включая его командира, членам семей личного состава ПМТО, а также членам экипажей предоставляются иммунитеты и привилегии». Им гарантируется неприкосновенность личности. Они не подлежат аресту или задержанию в какой бы то ни было форме компетентными органами САР. Подчеркивается, что «личному составу ПМТО, членам их семей, а также членам экипажей гарантируется неприкосновенность жилища, бумаг, имущества и корреспонденции.

«Указанные лица имеют иммунитет от уголовной юрисдикции САР. Они пользуются также иммунитетом от гражданской и административной юрисдикции, кроме вещественных исков, относящихся к частному недвижимому имуществу, находящемуся на территории САР, исков, касающихся наследования, в отношении которых указанные лица выступают в качестве исполнителя завещания, попечителя над наследным имуществом, наследника или отказополучателя как частные лица, а не от имени РФ», - отмечается в соглашении.

Источник: Псковская Лента Новостей