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«Майдан» в Вашингтоне – противники Трампа бьют витрины и крушат автомобили

20.01.2017 20:00 ПЛН, Псков

Группа одетых в черное протестующих против избранного президента Дональда Трампа, который вступает в должность в пятницу, 20 января, проводят марш в Вашингтоне, передает «Рейтерс».

По данным агентства, во время акции протестующие били витрины магазинов и стекла автомобилей, опрокидывали урны и вендинговые аппараты с газетами. Разбито окно офиса «Банк оф Америка» и витрина кофейни «Старбакс».

Кроме того, полиция разогнала протестующих, напавших на ресторан «МакДональдс» в центре Вашингтона. В твиттере опубликовано видео произошедшего. На нем видно, что правоохранители использовали слезоточивый газ.

В марше, по данным «Рейтерс», участвовали около 500 человек. Также агентство сообщает о том, что протестующие, связанные с группой под названием Disrupt J20, блокировали несколько контрольно-пропускных пунктов, ведущих к местам, откуда можно наблюдать за церемонией инаугурации президента. Некоторых из них увели полицейские.

Источник: Псковская Лента Новостей



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