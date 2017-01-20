«Майдан» в Вашингтоне – противники Трампа бьют витрины и крушат автомобили

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|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
Группа одетых в черное протестующих против избранного президента Дональда Трампа, который вступает в должность в пятницу, 20 января, проводят марш в Вашингтоне, передает «Рейтерс».
По данным агентства, во время акции протестующие били витрины магазинов и стекла автомобилей, опрокидывали урны и вендинговые аппараты с газетами. Разбито окно офиса «Банк оф Америка» и витрина кофейни «Старбакс».
Кроме того, полиция разогнала протестующих, напавших на ресторан «МакДональдс» в центре Вашингтона. В твиттере опубликовано видео произошедшего. На нем видно, что правоохранители использовали слезоточивый газ.
В марше, по данным «Рейтерс», участвовали около 500 человек. Также агентство сообщает о том, что протестующие, связанные с группой под названием Disrupt J20, блокировали несколько контрольно-пропускных пунктов, ведущих к местам, откуда можно наблюдать за церемонией инаугурации президента. Некоторых из них увели полицейские.
Источник: Псковская Лента Новостей