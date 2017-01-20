Мэр Харькова отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда

Глава администрации Харькова Владимир Кернес отказался переименовывать проспект Героев Сталинграда. Инициативная группа предлагала назвать проспект в честь украинского военнослужащего Мирослава Мыслы, погибшего в ходе антитеррористической операции (АТО), проводимой властями Украины против населения ЛНР и ДНР. Соответствующая петиция за два месяца набрала около 5000 подписей. Ответ на нее выложен на сайте горсовета.

По словам Кернеса, рабочая группа установила, что название этого проспекта не подпадает под действие закона о декоммунизации на Украине, и оснований для переименования нет. «Освобождение Харькова как в феврале, так и в августе 1943 года было логическим продолжением событий Сталинградской битвы. А четыре из десяти дивизий, принимавших участие в освобождении города, до этого принимали непосредственное участие в данном сражении», - поясняет градоначальник.

В мае 2015 года на Украине вступили в силу законы о так называемой «декоммунизации». В этой связи по всей стране меняют названия сел, городов, площадей и улиц, связанных с советским и коммунистическим прошлым, а также сносят памятники советской эпохи.

В числе прочего в Киеве летом 2016 года переименовали Московский проспект в проспект Бандеры. Также горсовет переименовал ряд улиц, в том числе улицы Кутузова и Суворова

Источник: Псковская Лента Новостей