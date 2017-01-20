Дональд Трамп официально вступил в должность президента США

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Искусствовед Тамара Шулакова обратилась к Ивану Цецерскому с идеей внедрения 200 городских туристических маршрутов10
|Елена Ширяева (другие записи автора)
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«Закон Димы Яковлева»: невозможное невозможно«Закон Димы Яковлева» не будет отменен никогда – такой вывод напрашивается после того, как улеглась первая эйфория среди его противников. И эйфория-то была так себе, вызванная не столько решением Европейского суда по правам человека (когда его в России по кочкам не несли?), сколько заявлением спикера Совета Федерации Валентины Матвиенко. Напомню, что Валентина...
Бизнесмен Трамп, которому 70 лет, стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму, который завершил два срока полномочий.
«Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов», — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.
После того, как председатель Верховного суда США Джон Робертс поздравил Трампа с вступлением в должность, тот повернулся к семье и обнял родных.
Во время своей инаугурационной речи Трамп пообещал определить курс развития США и мира на долгие годы вперед и заявил, что передает власть от Вашингтона народу.
Он заявил, что преступность бандитизм и наркотики стоят жизни американцам и пообещал, что эта «резня» закончится сегодня. Трамп также отметил, что американская армия находится в «печальном упадке», добавив, что США защищали другие страны, но не свои собственные границы.
Источник: Псковская Лента Новостей