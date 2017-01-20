Дональд Трамп официально вступил в должность президента США

Бизнесмен Трамп, которому 70 лет, стал 45-м президентом США, сменив на посту главы государства Барака Обаму, который завершил два срока полномочий.

«Я, Дональд Трамп, торжественно клянусь, что буду добросовестно выполнять обязанности президента Соединенных Штатов и в полную меру моих сил буду поддерживать, охранять и защищать Конституцию Соединенных Штатов», — произнес Трамп, подняв правую руку и положив левую руку на две Библии.

После того, как председатель Верховного суда США Джон Робертс поздравил Трампа с вступлением в должность, тот повернулся к семье и обнял родных.

Во время своей инаугурационной речи Трамп пообещал определить курс развития США и мира на долгие годы вперед и заявил, что передает власть от Вашингтона народу.

Он заявил, что преступность бандитизм и наркотики стоят жизни американцам и пообещал, что эта «резня» закончится сегодня. Трамп также отметил, что американская армия находится в «печальном упадке», добавив, что США защищали другие страны, но не свои собственные границы.

Источник: Псковская Лента Новостей