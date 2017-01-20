В Москве начинает работу XVI отчетно-выборный съезд «Единой России»

21-22 января в Москве состоится XVI отчетно-выборный съезд «Единой России», участие в котором примут более трех тысяч человек, в том числе 728 делегатов. В воскресенье на съезде выступит лидер партии, премьер Дмитрий Медведев.

Участие президента РФ Владимира Путина в съезде не ожидается, так как, пояснили в партии, этот съезд имеет «рабочий характер», сообщает «Интерфакс».

В субботу работа съезда пройдет в формате дискуссионных площадок. В воскресенье делегатам предстоит принять ряд кадровых решений, в том числе провести выборы председателя партии и ее руководящих структур - Высшего и Генерального советов, сообщил ранее журналистам секретарь Генсовета «Единой России», вице-спикер Госдумы Сергей Неверов.

Как утверждают источники в партии, «революционных кадровых решений не будет», то есть все первые лица - лидер «Единой России» Д.Медведев, глава Высшего совета Борис Грызлов и С.Неверов - сохранят свои посты.

В состав Высшего совета «Единой России», как ожидается, войдет председатель Госдумы Вячеслав Володин, при этом спикер Госдумы прошлого созыва, а ныне глава Службы внешней разведки Сергей Нарышкин сохранит членство в этой партийной структуре.

«Володин войдет в состав Высшего совета как председатель Государственной Думы. В состав этого совета входит и спикер Совета Федерации (Валентина Матвиенко)», - сообщили «Интерфаксу» на этой неделе в руководстве «Единой России».

Собеседник агентства обратил внимание на то, что председатель Госдумы шестого созыва Сергей Нарышкин в свое время также «по должности» был введен в этот руководящий орган партии. «И он останется в Высшем совете», - добавил представитель руководства.

Всего в состав Высшего Совета по Уставу входят сто членов; возглавляет этот орган спикер Госдумы четвертого и пятого созывов Б.Грызлов.

Как отмечают в партии, Высший совет избирается из числа «выдающихся общественных и политических деятелей, в его состав могут, в том числе, входить беспартийные». Что касается глав регионов, то на членство в этом руководящем органе партии могут претендовать только наиболее успешные из них.

«Второй день съезда начнется в 13 часов с выступления председателя партии Дмитрия Медведева - он выступит с политическим докладом. Ключевые тезисы доклада лягут в основу решения съезда», - рассказал С.Неверов. Затем предполагаются выступления нескольких модераторов дискуссионных площадок, отметил он.

На рассмотрение делегатов будет предложен проект решения по политическому докладу председателя «Единой России», добавил представитель ее руководства.

Потом, сообщил С.Неверов, состоятся сами выборы - председателя партии, Высшего совета и его главы, Генсовета и центральной контрольной комиссии партии.

Он обратил внимание на то, что в воскресенье перед началом пленарного заседания состоится расширенное заседание Высшего и Генерального советов с участием всех секретарей региональных отделений для утверждения повестки съезда.

«В общей сложности ротация персонального состава Генсовета превысит, по моим оценкам, 50 процентов», - сказал С.Неверов журналистам.

Он уточнил, что по уставу требуется не менее чем 15-процентное обновление этой структуры, а всего в Генсовет могут входить до 170 членов партии.

«Один из принципов формирования Генсовета - представительство каждого региона», - сообщил руководитель этого органа. Таким образом, 85 членов Генсовета - это секретари организаций партии всех уровней, пояснил он. Причем, уточнил политик, важнейшим критерием отбора является результат на выборах, полученный в регионах и территориях, которые эти секретари представляют.

«Также в Генсовет будут предложены депутаты Госдумы, члены Совета Федерации из числа членов партии, задействованные в партийной работе: руководители внутрифракционных депутатских групп, координаторы партийных проектов», - добавил С.Неверов.

Он обратил внимание на то, что в воскресенье по окончании съезда состоится заседание обновленного Генсовета, где будет избран на альтернативной основе его секретарь и Президиум.

Главы министерств и ведомств примут активное участие в работе семи дискуссионных площадок, на которых планируется подведение первых итогов работы по реализации предвыборной программы партии, а также будут определены приоритеты работы «Единой России» в 2017 году, сообщают «единороссы».

«На дискуссионные площадки у нас приглашен по сути весь кабинет министров - все ведущие министры кабинета. Это Ольга Васильева - министр образования, министр промышленности Денис Мантуров, Владимир Мединский (глава Минкультуры), Михаил Мень (министр строительства и ЖКХ), Вероника Скворцова (Минздрав), Максин Соколов (Минтранс), Максим Топилин (Минтруд), Сергей Донской (министр природных ресурсов и экологии), Максим Орешкин (Минэкономразвития), Александр Ткачев (Минсельхоз) и другие», - рассказал ранее журналистам депутат Госдумы Евгений Ревенко, который, как ожидается, на съезде войдет в руководство партии.

«В субботу на площадках будут обсуждаться вопросы качества работы власти, народного контроля, поддержки предпринимательства и эффективного использования бюджетных средств, развития науки, образования, культуры, а также вопросы защиты окружающей среды, доступности жилья, перспектив развития аграрной отрасли и другие», - сообщают в партии.

Согласно полученным данным, из 728 делегатов съезда 450 - представители региональных отделений «Единой России», 278 - центральных органов партии. Всего на съезде ожидают 3046 человек, 1962 из них - делегаты и гости, остальные - представители федеральных и региональных СМИ.

Псковскую область на съезде будут представлять член Генерального Совета партии, секретарь Палкинского отделения «Единой России» Кристина Калашникова, член центральной контрольной комиссии, сенатор Елена Бибикова, секретарь Стругокрасненского отделения партии Тамара Федотова и секретарь первичного отделения партии Островского района Лариса Петрикова. Кроме того, в работе Съезда примут участие секретарь регионального отделения «Единой России» Александр Котов, губернатор Псковской области Андрей Турчак, руководитель региональной общественной приемной Борис Полозов, руководитель депутатской фракции партии в Псковском областном Собрании Валентин Каленский, заместитель секретаря регионального отделения по проектной деятельности Виктор Остренко и секретарь Псковского городского отделения партии Иван Цецерский.

Источник: Псковская Лента Новостей