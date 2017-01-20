«Единая Россия» попробует решить все поднятые оппозицией проблемы

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|Елена Ширяева (другие записи автора)
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Представители «Единой России» в первый день работы XVI отчетно-выборного съезда партии заявили о готовности решать конкретные проблемы, в том числе обозначенные оппозицией.
«Мы вынесем на дискуссию все проблемы, которые обсуждались с нашей оппозицией, и постараемся найти их решение. И это должно быть не популистское, а содержательное решение», - заявил журналистам в субботу вице-спикер Госдумы, лидер фракции «Единая Россия» Владимир Васильев в кулуарах съезда, пишет «Интерфакс».
Первый день работы прошел на семи дискуссионных площадках, где «единороссы» говорили об основных итогах реализации своей предвыборной программы и обсуждали с участием членов правительства задачи «Единой России» на 2017 год.
В частности, первый вице-спикер Госдумы, член Высшего совета партии Александр Жуков назвал основные задачи, которые предстоит выполнить партии совместно с бизнес-объединениями и экспертным сообществом.
«В ближайшее время "Единой России" предстоит во исполнение Послания президента РФ организовать с привлечением бизнес-объединений, ведущих научных организаций, экспертного сообщества широкое публичное обсуждение предметного плана действий, рассчитанного до 2025 года, реализация которого позволит уже на рубеже 2019-2020 годов выйти на темпы экономического роста выше мировых», - заявил А.Жуков на дискуссионной площадке «Экономика роста и благосостояния».
В этой связи он обозначил в качестве важной задачу повышения доходной базы и устойчивости региональных и местных бюджетов. «Нужно укреплять финансовую самостоятельность регионов», - подчеркнул политик.
Он также сообщил, что предстоит внести изменения в систему ключевых качественных показателей при формировании и реализации государственных программ – «в привязке к конкретным практическим результатам, обеспечить жесткий контроль за их выполнением».
Кроме того, говоря о финансовой самостоятельности регионов, А.Жуков подчеркнул, что «совершенно недопустимо сокращать трансферты из федерального бюджета в случае наращивания регионом своего налогового потенциала». «Нужно определить и закрепить на долгосрочной основе дополнительные налоговые доходные источники за территориальными образованиями и исключить практику установления на федеральном уровне льгот по региональным и местным налогам», - добавил он.
На дискуссионной площадке «Здоровое будущее» было объявлено, что в этом году «Единая Россия» приступает к реализации нового партпроекта – «Здоровье детям». Как пояснил глава комитета Госдумы по охране здоровья Дмитрий Морозов, цель этого проекта - совершенствование оказания медицинских услуг в школах и детских садах.
«Сейчас мы вплотную занимаемся решением вопроса возвращения медицинских кабинетов во все школы страны. Так, как сегодня обстоит ситуация, нас в любом случае не устраивает. В нынешних условиях невозможно оказать качественную медицинскую помощь детям, нет контроля врача-гигиениста, который должен осуществлять контроль гигиены обучения, спорта», - рассказал он.
Д.Морозов также высказался за включение в школьную программу в рамках предмета ОБЖ вопросов психологии табакокурения, профилактики потребления наркотических средств. «Данный курс предполагает ежегодное (20 часов в год) изучение школьниками вопросов профилактики и негативного воздействия на организм человека потребления табачной продукции и психоактивных веществ», - уточнил депутат.
Еще два новых проекта намерены реализовать в партии в этом году, сообщила зампред комитета Госдумы по культуре Ольга Казакова на дискуссионной площадке «Умная сила и культурное лидерство»: «Местный дом культуры» и «Театры малых городов».
«Мы сделали все расчеты совместно с министерством и абсолютно точно можем с вами участвовать в реализации этих проектов на наших территориях», - заявила она.
Как ранее сообщил журналистам секретарь Генсовета партии, вице-спикер Госдумы Сергей Неверов, обо всех конструктивных предложениях, прозвучавших на дискуссионных площадках, модераторы доложат лидеру «Единой России», премьеру Дмитрию Медведеву.
В воскресенье участники съезда соберутся на пленарное заседание, которое начнется с выступления председателя партии.
Источник: Псковская Лента Новостей