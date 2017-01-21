Андрей Турчак принимает участие в пленарном заседании cъезда партии «Единая Россия» в Москве

В воскресенье, 22 января, в Москве проходит второй день 16-го отчетно-выборного cъезда партии «Единая Россия». Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, в рабочей встрече принимают участие порядка 3 тысячи человек.

Псковскую область представляют губернатор Андрей Турчак, секретарь регионального политического совета, председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, руководитель региональной общественной приемной, заместитель председателя ПОСД Борис Полозов, секретарь городского отделения партии, глава города Иван Цецерский, член центральной контрольной комиссии, сенатор Елена Бибикова и секретари районных отделений «Единой России».

В рамках второго дня cъезда состоится пленарное заседание, на котором будет принят ряд кадровых решений партии. Участники переизберут руководящие органы «Единой России» — Высшего и Генерального советов, председателя партии и центральной контрольной комиссии. Ожидается, что новыми членами Высшего совета станут руководители регионов, где на думских выборах 18 сентября 2016 года партийный список получил больше, чем в целом по стране (54,2%). Переизбрание является плановым и проводится раз в пять лет.

Помимо этого, перед однопартийцами выступит председатель партии Дмитрий Медведев.

По окончании cъезда на альтернативной основе будет избран секретарь Генсовета и Президиум.

Добавим, что в субботу состоялось открытие 16-го cъезда партии «Единая Россия». День прошел в формате дискуссии на семи площадках — «Качество государства», «Экономика роста и благосостояния», «Социальная политика», «Умная сила и культурное лидерство», «Здоровое будущее», «Быть хозяином в своем доме» и «Аграрная сверхдержава». На них были подведены первые итоги реализации предвыборной программы партии и определены приоритетные направления работы на 2017 год. Названия дискуссионных площадок соответствует разделам партийной программы развития России.

Источник: Псковская Лента Новостей