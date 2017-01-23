Я останусь в «Единой России» до конца - Александр Котов

«Я останусь в «Единой России» до конца», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, отвечая на вопрос радиослушателя. Узнав из прямого эфира о том, что гость студии ранее состоял в рядах КПСС, пскович, позвонив в студию, поинтересовался, как он туда попал и не переметнется ли он в какую-нибудь другую партию, покинув ряды «Единой России».

Александр Котов пояснил, что вступил в КПСС, будучи студентом Ленинградского сельхозинститута. «Могу честно признаться, в те годы я вряд ли мог формулировать убеждения и идеи, которые сподвигли меня вступить в КПСС, но в то время активных людей партия замечала, а я был достаточно активным человеком, и меня убедили в том, что я должен написать заявление и вступить в партию, что я и сделал», - рассказал секретарь регионального отделения «Единой России». «КПСС я покинул незадолго до того, как наступил ее крах, и сделал это совершенно осознанно, понимая, что это не та политическая сила, которая ведет нас в светлое будущее», - добавил Александр Котов.

В «Единую Россию» он вступил в 2011 году после разговора с товарищами, с которыми вместе работал долгое время. «Я посчитал, что они правильно мне рекомендуют, и я еще смогу использовать свой потенциал на политической работе. Мне трудно оценивать свою роль и место в работе регионального отделения партии, но, думаю, что серьезной оценкой моей работы является тот факт, что мои коллеги вновь избрали меня на пост секретаря регионального отделения партии», - сказал Александр Котов.

На вопрос о возможной смене партийной принадлежности, гость студии ответил, что не является «приверженцем скачков». «Думаю, я останусь в партии «Единая Россия» теперь уже до конца», - констатировал он.

Источник: Псковская Лента Новостей