Сегодня: Понедельник, 23 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Для экономных мам Легкий переход Полититоги года Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Политические итоги-2016

Политические итоги-2016

Какие из событий ушедшего в историю 2016 года оказали наибольшее влияние на политпроцесс в Псковской области? В чем причина уверенной победы действующей власти на сентябрьских выборах...11



Я останусь в «Единой России» до конца - Александр Котов

23.01.2017 14:10 ПЛН, Псков

«Я останусь в «Единой России» до конца», - сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, отвечая на вопрос радиослушателя. Узнав из прямого эфира о том, что гость студии ранее состоял в рядах КПСС, пскович, позвонив в студию, поинтересовался, как он туда попал и не переметнется ли он в какую-нибудь другую партию, покинув ряды «Единой России».

Александр Котов пояснил, что вступил в КПСС, будучи студентом Ленинградского сельхозинститута. «Могу честно признаться, в те годы я вряд ли мог формулировать убеждения и идеи, которые сподвигли меня вступить в КПСС, но в то время активных людей партия замечала, а я был достаточно активным человеком, и меня убедили в том, что я должен написать заявление и вступить в партию, что я и сделал», - рассказал секретарь регионального отделения «Единой России». «КПСС я покинул незадолго до того, как наступил ее крах, и сделал это совершенно осознанно, понимая, что это не та политическая сила, которая ведет нас в светлое будущее», - добавил Александр Котов.

В «Единую Россию» он вступил в 2011 году после разговора с товарищами, с которыми вместе работал долгое время. «Я посчитал, что они правильно мне рекомендуют, и я еще смогу использовать свой потенциал на политической работе. Мне трудно оценивать свою роль и место в работе регионального отделения партии, но, думаю, что серьезной оценкой моей работы является тот факт, что мои коллеги вновь избрали меня на пост секретаря регионального отделения партии», - сказал Александр Котов.

На вопрос о возможной смене партийной принадлежности, гость студии ответил, что не является «приверженцем скачков». «Думаю, я останусь в партии «Единая Россия» теперь уже до конца», - констатировал он.

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 27 | Вставить в блог | Версия для печати


 

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Loading...


Голосование

По вашему мнению, как изменится жизнь псковичей в 2017 году?
















Календарь

«« 2017 г.
«« январь
Пн Вт Ср Чт Пт Сб Вс
            1
2 3 4 5 6 7 8
9 10 11 12 13 14 15
16 17 18 19 20 21 22
23 24 25 26 27 28 29
30 31