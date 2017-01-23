Псковские «единороссы» определят кандидатов на выборы-2017 путем предварительного внутрипартийного голосования

«Единая Россия» будет выдвигать своих кандидатов на все муниципальные выборы, которые пройдут в Псковской области в 2017 году. А определены эти кандидаты будут, как и в прошлом году, в ходе предварительного внутрипартийного голосования. Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов, говоря о планах псковских «единороссов» на текущий год.

«Муниципальная избирательная кампания не менее важна и интересна, чем кампания по выборам депутатов Госдумы и Псковского областного Собрания. Ведь муниципальная власть - это та власть, которая наиболее близко работает с нашими избирателями, - пояснил гость студии. - Это очень важный уровень власти, и надо сделать все для того, чтобы там были профессионально подготовленные, ответственные люди, способные слушать наших граждан и реагировать на проблемы, которые они ставят».

Александр Котов сообщил, что псковские «единороссы» будут участвовать во всех проводимых в Псковской области избирательных кампаниях. «Мы будем выдвигать всех кандидатов на все мандаты и, надеюсь, что с этой задачей мы справимся. Уже сейчас перед региональным отделением партии стоит задача по отбору кандидатов и участников предварительного внутрипартийного голосования», - сказал гость студии, подчеркнув, что кандидаты для участия в выборах 2017 года псковское отделение «Единой России» будет определять исключительно по результатам праймериз.

«Только это не будет единый день голосования, как было в прошлом году. Это будут дискуссионные площадки, в работе которых смогут принять участие все желающие, независимо от партийной принадлежности», - пояснил Александр Котов.

В прямом эфире он также сообщил, что не видит ничего плохого в том, что партия ставит перед собой задачу удержать власть. «Эта цель остается главной не только для «Единой России», но и для всех партий, которые ведут активную работу на политической арене. Наша главная задача - контролировать и добиваться выполнения обязательств, которые мы на себя взяли на выборах в сентябре 2016 года. Пять лет - тот период, за который эти обещания должны быть выполнены, а если что-то не будет выполнено, у нас должно быть понимание, как и когда это возможно сделать», - заключил Александр Котов.

Источник: Псковская Лента Новостей