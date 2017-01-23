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Организацией избирательной кампании по участию псковских «единороссов» в выборах 2017 года займется Игорь Сиротин

23.01.2017 15:03 ПЛН, Псков

Организацией избирательной кампании по участию псковских «единороссов» в выборах 2017 года займется Игорь Сиротин на посту руководителя регионального исполнительного комитета партии «Единая Россия». Об этом сообщил в прямом эфире радио «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) секретарь Псковского регионального отделения партии «Единая Россия», председатель Псковского областного Собрания депутатов Александр Котов.

Он прокомментировал радиослушателям причины произошедшей смены руководства в региональном отделении. «Критический замечаний было много, но критика всегда идет в адрес тех, кто работает. Было что предъявить в плане недоработок региональному исполкому, но это рабочий процесс», - отметил Александр Котов. Смена руководителя регионального исполкома, по его словам, «вызвана тем, что Александр Гончаренко сам пожелал покинуть этот пост», мотивируя свое желание личными обстоятельствами. «У меня самые положительные отзывы о его работе. Как организатор он добросовестно и эффективно трудился», - заметил секретарь регионального отделения «Единой России».

Когда встал вопрос о поиске нового руководителя исполкома, псковские «единороссы» «пришли к выводу, что на данном этапе этот пост можно доверить Игорю Сиротину». Такое решение было принято региональным политсоветом и направлено на согласование. Надеюсь, президиум Генсовета примет положительное решение о его назначении», - сказал Александр Котов. Также он пояснил, что перед Игорем Сиротиным будет стоять задача по организации и проведению избирательной кампании псковских «единороссов» по участию в выборах 2017 года, а также проведение президентских выборов 2018 года.  

Источник: Псковская Лента Новостей



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