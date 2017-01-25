Псковский областной избирком создал Совет председателей ТИК

Избирательная комиссия Псковской области приняла решение создать Совет председателей территориальных избирательных комиссий региона. Соответствующее постановление было принято на заседании избиркома, сообщили Псковской Ленте Новостей в избирательной комиссии.

«Совет председателей территориальных избирательных комиссий Псковской области является совещательным (консультационным) органом при Избирательной комиссии Псковской области , содействующим в реализации установленные законодательством РФ о выборах и референдумах полномочий ИКПО, территориальных избирательных комиссий, других избирательный комиссий, комиссий референдума», - говорится в положении о совете.

Среди основных задач совета - изучение и обобщение практики подготовки и проведения выборов, а также подготовка предложений и рекомендаций по вопросам дальнейшего совершенствования избирательного законодательства Псковской области, развития системы ГАС «Выборы», правового просвещения избирателей, а также вопросам по контролю за соблюдением прав избирателей.

Совещательный орган, который состоит из 7 человек, возглавил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. Персональный состав, в который войдут самые авторитетные и опытные председатели ТИК, будет утвержден постановлением членов Избирательной комиссии с правом решающего голоса. Члены совета будут участвовать в его работе на общественных началах.

По словам председателя избиркома Николая Цветкова, созданный Совет председателей ТИК станет консультационной площадкой для принятия управленческих решений в сфере организации избирательного процесса. Каждый член Совета будет наделен полномочиями представлять интересы избирательной комиссии субъекта РФ в ходе сотрудничества с региональными политическими партиями и другими участниками избирательного процесса. Он также добавил, что ротация состава Совета будет осуществляться каждые два года.

Добавим, что члены Центральной избирательной комиссии (ЦИК) РФ создали Совет председателей избирательных комиссий субъектов России. Его возглавила председатель Центральной избирательной комиссии Элла Памфилова, в состав также вошли зампредседателя Николай Булаев, секретарь ЦИК Майя Гришина и председатели избиркомов субъектов РФ.

Источник: Псковская Лента Новостей