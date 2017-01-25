Олег Брячак прогнозирует свой скорый арест

Депутат Псковского областного Собрания депутатов Олег Брячак готов бороться с губернатором даже из СИЗО. Об этом он заявил 26 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Олег Брячак проинформировал своих коллег о ситуации со сбором подписей против отставки губернатора Псковской области Андрея Турчака. Собрано более 60 тысяч подписей. По словам Олега Брячака, реакция администрации не заставила себя ждать. «Вместо того, чтобы принимать меры, сесть за стол переговоров, понять, в чем причина, они начали блокировать пикеты за отставку Турчака путем размещения коммунальной техники, которая якобы сломалась. Это выглядит смешно, мелко, нелепо. Также нелепо решение о переносе гайд-парков. Это говорит о том, что администрация препятствует мирному выражению мнения своими гражданами», - сказал Олег Брячак.

Он сообщил, что вчера в его помещениях были проведены обыски. «Кольцо вокруг неугодного человека сжимается. В ближайшее время ожидаю ареста по уголовному делу. Какому, пока не знаю. Был бы человек, а статья найдется. Заявлю открыто, публично администрации: не боюсь вас нисколько. Даже если арестуют, я сделаю все, чтобы Турчака здесь не было, даже если меня посадят в СИЗО», - сказал Олег Брячак.

Источник: Псковская Лента Новостей