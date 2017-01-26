Сегодня: Четверг, 26 Января    18+

www.pln24.ru Информационный портал Псковской области. Основан в 2000 году.

слушать online смотреть online
Легкий переход Кинокайф Для экономных мам Зарплата бюджетников в Псковской области Полититоги года Лучшая интерьерная печать в Пскове Купи у фермера
Политобзор: Жизнь с чистого листа

Политобзор: Жизнь с чистого листа

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию первый в 2017 году обзор событий и явлений политической жизни региона. Как отмечает наш штатный комментатор Игорь Макаров, представители политкласса...27



«Особое мнение» сенатора Александра Борисова. ВИДЕО

26.01.2017 16:34 ПЛН, Псков

В прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) вышел новый выпуск программы «Особое мнение». Сегодняшний гость студии - член Совета Федерации от Псковской области Александр Борисов. Ведущие выпуска Максим Костиков и Александр Савенко обсудили с ним актуальные темы общественно-политической повестки.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



Комментарии: 0 | Вставить в блог | Версия для печати


 

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Loading...


Голосование

Как вы относитесь к новому порядку оплаты общедомовых нужд (ОДН)?












Календарь