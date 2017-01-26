Руководители ряда государственных и муниципальных учреждений Псковской области могут потерять в зарплате

Руководители ряда государственных и муниципальных учреждений Псковской области могут потерять в зарплате. Эта информация озвучена 26 января на сессии Псковского областного Собрания депутатов при обсуждении изменений в закон «Об отраслевых системах оплаты труда работников бюджетной сферы Псковской области».

Согласно тексту законопроекта, «предельный уровень соотношения среднемесячной заработной платы руководителей, их заместителей, главных бухгалтеров государственных учреждений, формируемой за счет всех источников финансового обеспечения и рассчитываемой за календарный год, и среднемесячной заработной платы работников таких учреждений (без учета заработной платы соответствующего руководителя, его заместителей, главного бухгалтера) определяется государственным органом, осуществляющим функции и полномочия учредителя соответствующего учреждения, в кратности от 1 до 4, а с 1 января 2018 года - в кратности от 1 до 3».

Аналогичное право в отношении муниципальных образовательных учреждений получат органы местного самоуправления.

Депутат Лев Шлосберг (Яблоко) обратил внимание, что экономическая выгода от преобразований не подсчитана. Он ожидает обращения сотен пострадавших работников к авторам законопроекта.

Председатель государственного комитета Псковской области по труду и занятости Сергей Аржаников сообщил, что сокращение зарплат не предполагается.

Первый заместитель губернатора Псковской области Вера Емельянова, пожелав «внести ясность», сообщила, что фонд оплаты труда не меняется, уменьшение соотношения никак не должно отразиться на фактической зарплате. Цель его принятия - чтобы руководители стремились к увеличению зарплаты работникам..

«Если хотя бы один работник столкнётся с понижением, он сможет обратиться к вам за защитой своих прав»?» - спросил Лев Шлосберг. Ему ответили, что руководитель должен принять меры, чтобы этого не случилось.

Представитель фракции «Единая Россия» Всеволод Козловский спросил, за счет чего руководитель должен повысить зарплату работникам. Сергей Аржаников привел пример с передачей на аутсорсинг функции по уборке в детских садах.

Лев Шлосберг сказал, что поддержать закон нельзя, он приведет к снижению заплаты категории руководителей. Для повышения зарплаты нет ресурсов. К чему приводит «аутсорсинг», Лев Шлосберг показал на примере «холодного питания» в школах. Ребенок ест холодную еду, которую теперь привозят из районного центра, вместо того, чтобы готовить ее в 10 шагах. «Если это поддержка бизнеса, такой бизнес не нужен никому. Нет экономического расчета. Потом к нам с вами придут сотни людей и скажут, что мы понизили их заработную плату. Не вижу оснований разделять ответственность с администрацией области за такие инициативы», - резюмировал представитель партии «Яблоко».

«Мы наносим очень серьёзный удар по образованию», - высказался председатель парламентского комитета по законодательству Владимир Яников (Единая Россия). По его словам, через 3 - 4 года некому будет работать в школах. Школы держатся за счет учителей, которые закончили обучение в конце 70-х - 80-х годах. «Мы должны строить политику таким образом, чтобы не получить вакуум», - сказал он.

Вера Емельянова сообщила, что руководители школ от этого закона не пострадают. При средней зарплате педагогических работников 22 тыс. рублей с учетом коэффициенте зарплата руководителя может составить до 66 тыс. рублей. Для этого надо действительно решить, сколько заместителей должно быть у директора, в зависимости от численности учеников. Когда Вера Емельянова работала директором школы, у нее было 2 заместителя на школу в 680 человек. Сейчас ни в одной школе двух заместителей у директора нет, по ее словам.

«Очень приятно наблюдать картину, когда администрация вносит законопроект, а представители «Единой России» его не поддерживают и, по крайней мере, на словах защищают своих коллег», - сказал Олег Брячак (Справедливая Россия). Он добавил что выступление Владимира Яникова на сессии «вызывает уважение».

Депутат и председатель областного совета профсоюзов Ульяна Михайлова сообщила. Что профсоюзы не поддерживают данный законопроект. У руководителей в Псковской области невысокая зарплата в соотношении с федеральными учреждениями. Если бы данная процедура дала серьёзную экономию а средства оставлены фонде оплаты труда, мнение профсоюзов могло быть другим.

Во время голосования законопроект поддержали 26 депутатов в первом чтении и 25 во втором. 7 голосовали против.

Источник: Псковская Лента Новостей