Газ, коммуналка и сила инерции

Казалось бы, после всех перипетий и потрясений бюджетного процесса первая в 2017 году сессия Псковского областного Собрания должна была пройти в мирном рабочем русле. Благо и повестка дня выдалась на редкость аполитичной - сплошь организационные и хозяйственные вопросы. Но, возможно, набранная в предновогодние дни инерция продолжает двигать псковскими парламентариями. Ставшие традиционными выступления представителей фракций перед началом работы оставляли устойчивое ощущение уже увиденного, которое называют дежавю. Так и казалось, что вот сейчас снова пойдут в ход пресловутые внедорожники, приобретенные для глав сельских поселений, а в ответ представители администрации в сотый раз будут указывать на то, что цифры, заложенные в бюджет региона, еще предстоит скорректировать.

Первым воспользовался возможностью выступить Виктор Дуля (КПРФ). Начал он с проблем федерального масштаба и, в частности, припомнил главе российского правительства крылатую фразу «Денег нет, но вы держитесь». «Выступая на последнем съезде «Единой России» Медведев заявил, что бюджет в стране сбалансированный, и деньги есть, причем, не только на текущие расходы, но и на долгосрочные программы развития. Словно бомба взорвалась в российском обществе. Получается, что все предыдущее время правительство дурачило не только население, но и своих же коллег-единороссов. Откуда же вдруг взялись деньги?» - задал риторический вопрос Виктор Федорович. После чего перечислил проблемные вопросы, которые стоят перед россиянами: новые фантастические нормативы ОДН, оказавшаяся ненужной установка общедомовых счетчиков, средства на которые, тем не менее успешно были собраны, заморозка пенсионных накоплений, секвестирование бюджета. Была упомянута интересная подробность об уже якобы запущенном механизме слияния Псковской и Ленинградской областей. Впрочем, более подробно на этой теме лидер псковских коммунистов не стал останавливаться.

Наконец, докладчик сыронизировал относительно декларированных правительством темпов инфляции, которые снизились до 5,4%, а в перспективе обещают сократиться и вовсе до 4%. Дескать, понятно, за счет чего был достигнут такой эффект - когда у населения нет денег, тогда нет и инфляции.

Не обошлось и без традиционного выступления Льва Шлосберга, который снова приготовил для депутатов красочную презентацию с цифрами и графиками. На сей раз речь шла об очистных сооружениях в Гдовском районе. Источником финансирования проекта были средства международного крупномасштабного проекта «Экономически и экологически устойчивый регион Чудского озера», реализуемого в рамках Европейского инструмента соседства и партнерства 2007-2013 года, а также бюджета Псковской области. При этом, по данным депутата, европейские партнеры внесли 90% суммы, а остальные 10% - областные власти.

В марте 2013 года администрацией Гдовского района был проведен открытый аукцион на право заключения муниципального контракта на 2-й этап реконструкции существующих очистных сооружений, по итогам которого победителем аукциона стало ООО «Эколос-Стройпроект» (Самара), 9 апреля 2013 года с предприятием был заключен муниципальный контракт. Сроки строительства неоднократно переносились. Окончательно все акты были подписаны 1 октября 2014 года. Однако запущенные в эксплуатацию сооружения оказались не работоспособными. Ежесуточно 480-520 кубометров сточных вод продолжают выливаться в Гдовку, а оттуда прямым путем в Чудское озеро.

В качестве подтверждения, что очистные сооружения не могут нормально функционировать, были предъявлены результаты экспертизы института «Псковводпроект» и независимой экспертной организации ООО «РЕТЕ-Плюс». Лев Маркович пояснил, что полезные бактерии, которые призваны очищать гдовские стоки, могут существовать только при температуре от +15 до +24 градусов. И банально передохли в первую же суровую русскую зиму. Теперь концов не найти, поскольку подрядчик успешно обанкротился. А следствие не может найти деньги для финансирования финансово-строительной экспертизы.

Неизменно драматичным оказалось выступление Олега Брячака. Он напомнил о петиции за отставку губернатора, которую, по словам эсера, уже подписали более 60 000 человек. «Реакция администрации не заставила себя ждать, - отметил Олег Михайлович. - Вместо того, чтобы сесть за стол переговоров и разобраться в ситуации, они начали блокировать пикеты якобы сломавшейся коммунальной техникой, а затем и вовсе решили перенести гайд-парк. Нелепо, смешно, мелко».

Лидер псковских справедливороссов сообщил, что вчера вечером на его рабочем месте уже прошли обыски и заявил, что ожидает в ближайшее время своего ареста по уголовному делу. «Какому - я пока не знаю. Но даже в СИЗО не изменю свою позицию и сделаю все, чтобы Турчака здесь не было!».

Далее Олег Брячак перешел к долгому эпическому повествованию о пресловутом «деле Гавунаса», изложив также свою версию роли администрации Псковской области в произошедших событиях. Впрочем, полностью рассказать об удивительных приключениях Михаила Гавунаса, Василия Салопова, экс-прокурора Тимура Кебекова и предпринимателя Маевского Олегу Брячаку не удалось. Спикер Александр Котов призвал коллегу помнить о регламенте и ограничил выступление разрешенной десятиминуткой.

Первым пунктом повестки значился так называемый «парламентский час» - процедура, в ходе которой представители областной администрации приходят к парламентариям в гости и подробно рассказывают о каком-то аспекте хозяйственной жизни региона. На сей раз докладчиком был заместитель губернатора Александр Кузнецов, а главной темой заявлена газификация региона.

Однако, по просьбе единоросса Виктора Остренко, вице-губернатор уделил несколько слов ситуации с ОДН. Он сообщил, что региональные власти выполнили все нормативы и требования федерального центра. Из Москвы были спущены две методики - аналоговая и расчетная. В соответствие с первой и выходят те самые поразившие воображение псковичей цифры, вроде 200 литров на квадратный метр для помывки лестниц. Результаты тщательным образом перепроверены - все верно.

Александр Кузнецов успокоил парламентариев, заявив, что сейчас разрабатывается акт, который будет доведен до муниципалитетов и управляющих компаний, с требованием чтобы плата за общедомовые нужды в январе не превышала декабрьскую. С февраля же тарифы будут пересчитаны в соответствие со второй методикой, в результате чего, по словам чиновника, итоговые цифры должны оказаться раз в 10 меньше.

Обсудив больную тему с делами коммунальными, парламентарии добрались-таки до газификации. Голубое топливо пришло в область в 1972 году. На сегодняшний день из 26 муниципальных образований области газифицировано больше половины, включая Псков и Великие Луки. Уровень газификации составляет 72,9% в городах и 13,3% в сельской местности. Господин Кузнецов признал, что это показатель пока еще очень низок, тем не менее, за последние 7 лет он вырос в два раза. Всего за период с 2008 по 2016 годы на эти цели было привлечено более 3 миллиардов рублей.

Александр Кузнецов выделил газификацию Спасо-Елеазаровского и Мирожского монастырей, строительство газопровода к ОЭЗ «Моглино», где потребление газа в перспективе достигнет 30 миллионов кубометров в год. Исполнение совместной программы с «Газпромом» синхронизировано с договором по реконструкции и строительству котельных с «Газпромтеплоэнерго». В рамках этого документа возведены 17 новых газовых котельных общей стоимостью 650 миллионов рублей.

В ближайшей перспективе намечено завершение работ по строительству газопроводов в Великолукском, Невельском и Островском районе. А также нитки газопровода Великие-Луки-Кунья.

На более отдаленные сроки у администрации и вовсе планов громадье. На период с 2016 по 2020 годы запланировано получить от «Газпрома» 881 миллион и привлечь еще 670 миллионов рублей из различных источников. На эти деньги намереваются построить 120 километров межпоселковых газопроводов и 260 километров распределительных сетей, а также газифицировать более 7000 домохозяйств. Оптимизм областных чиновников радует, хотя некоторые сомнения и закрадываются. Действительно, на другом слайде, который продемонстрировал Александр Викторович, указано, что количество газифицированных домовладений составило в 2015 году 28, а в 2016-м – 109. А тут вдруг нас ожидает взрывной рост газоснабжения – по 1400 домов за год! Если учесть, что качественного увеличения дотаций не предвидится, то цифры не могут не удивлять. Возможно, конечно, речь идет о дальнейшем обрастании абонентами уже проложенных сетей.

У депутатов возникло немало вопросов к вице-губернатору. Многих интересовали перспективы и сроки подключения к природному газу в конкретных населенных пунктах, как, например, Кунья и Опочка.

Предусмотрены ли льготы для социально незащищенных граждан при подключении газа, спросила депутат Марина Борисенкова. «Этот вопрос сейчас рассматривается, - поблагодарил парламентария за внимание к важной теме Александр Кузнецов. – Сумма 57 тысяч рублей за технологическое подключение существенная, и мы рассматриваем вопрос о возможности оказания адресной помощи по принципу нуждаемости».

Отдельно была затронута тема долгов перед «Газпромом». Общий долг, копившийся не один год, составляет 428 миллионов рублей, в основном он лежит на муниципальных предприятиях. Вице-губернатор пояснил, что с частниками у газпромовцев разговор короткий – после неуплаты в течение двух месяцев газ отключают с помощью «инновационных методов». А вот по долгам региональным и муниципальным разговор с естественным монополистом вполне можно вести. Для погашения разработан жесткий план-график, к тому же, областным властям придется выделять субсидии для оплаты долгов. Очевидно, что речь идет о предприятиях теплоснабжения, которые изрядную часть своей дебиторской задолженности с потребителей взыскать попросту неспособны.

Поскольку большую часть работы сессии заняли выступления представителей фракций и «парламентский час», и непосредственно к вопросам повестки перешли не скоро. Не мудрено, что отдельные парламентарии запросились на перерыв. Зато уже после обеда законотворческий процесс пошел куда быстрее.

Помимо нескольких имеющих чисто техническое значение законопроектов, областное Собрание приняло региональный закон «Об общественной палате»; в первом чтении поддержало изменения в закон «О налоговых льготах и государственной поддержке инвестиционной деятельности в Псковской области», предполагающие расширение трактовки понятия «инвестор»; одобрило изменение соотношения зарплат руководителей и работников некоторых государственных учреждений.

Последний из перечисленных законопроектов вызвал, между прочим, известную критику среди оппозиции, усмотревшей в нем сокращение на 10% для директоров, заместителей директоров и главбухов бюджетных организаций. Мол, что же это значит, получается, что они теперь и работать должны на 10% меньше?

В ответ первый заместитель губернатора Вера Емельянова обратила внимание на другую норму закона – о соотношении зарплат руководителей и работников государственных и муниципальных учреждений 1 к 4. Это, по ее мнению, должно стимулировать руководителей лучше работать и повышать зарплату коллективу. При этом фонд оплаты труда не меняется, уменьшение соотношения никак не должно отразиться на фактической зарплате. Председатель Госкомитета по труду и занятости населения Сергей Аржаников, впрочем, был более откровенен, отметив, что у указанных категорий сотрудников будет время на раздумья. А потом – или пусть подписываются под новыми правилами, или ищут новое место работы.

Илья Петров

Источник: Псковская Лента Новостей