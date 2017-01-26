Новые пункты в прогнозном плане приватизации имущества Псковской области на 2017 год вызвали вопросы у депутатов

Новые пункты в прогнозном плане приватизации имущества Псковской области на 2017 год вызвали вопросы у депутатов Псковского областного Собрания. Обсуждение состоялось на сессии Псковского областного Собрания 26 января при принятии поправок к бюджету на 2017 год.

Прогнозный план (программа) приватизации объектов собственности области, стоимость каждого из которых превышает 2000000 рублей, на 2017 год и на плановый период 2018 и 2019 годов» дополнена 4 новыми строками следующего содержания:

Нежилое здание с земельным участком, расположенное по адресу: Псковская область, г. Псков, ул. Профсоюзная, д.16

Часть здания детского сада (назначение: нежилое), расположенного по адресу: Псковская область, Куньинский район, пгт. Кунья, ул. Дзержинского, д. 87а

Недвижимое имущество аэропортового комплекса (нежилые здания и сооружения с земельными участками), расположенного по адресу: Псковская область, Великолукский район и г. Великие Луки

Продажа 100% акций АО «ИКЦ «Октябрь»

Депутат Лев Шлосберг поинтересовался зданием по адресу: Профсоюзная 16, которое он безуспешно искал на спутниковой карте Пскова. Второй вопрос был связан с имуществом аэропортового комплекса в Великих Луках, означает ли его планируемая приватизация отказ от развития авиаперевозок. Также депутат хотел узнать, почему эти пункты не были внесены в план в декабре и с чем связана срочная продажа культурного центра «Октябрь» (все, что осталось от кинотеатра «Октябрь», по выражению депутата).

Первый заместитель начальника главного финансового управления Любовь Павлова пояснила, что средства областного бюджета необходимы для софинансирования федеральных средств на развитие образования.

На остальные вопросы ответила представитель комитета госимущества. На Профсоюзной, 16 расположено нежилое здание площадью 328,1 кв. метров, бывшая поликлиника. В связи со строительством онкоцентра пустует.

Часть здания детского сада в Куньинском районе занимал приют. С декабря 2016 года эта часть здания высвободилась.

Бывший аэродром в Великих Луках не эксплуатируется и «не заявлен в качестве перспективного для развития» комитетом по транспорту. Территория расположена на площади 149 га, власти вынуждены обеспечивать его охрану. За 2017 год 720 тыс. рублей выделено только на обеспечение сохранности.

Кинотеатр «Октябрь» фактически не функционирует, требует капитального ремонта. Средств недостаточно и каких-либо проектов не заявлено.

Депутат Олег Брячак высказал мнение от фракции «Справедливая Россия» по этому поводу: «Ситуация в Псковской области становится все печальней. Сначала наш регион загнали в кредитную кабалу, теперь имущество пошло с молотка вместо того, чтобы развивать, ума хватает только, чтобы его охранять и продать. Судьба этих предприятий будет печальной, как и судьба нашего региона с таким горе-руководителем».

Источник: Псковская Лента Новостей