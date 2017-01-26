30 лет назад Михаил Горбачев провозгласил в СССР перестройку

Сегодня, 27 января, исполняется 30 лет с того дня, когда в СССР была официально провозглашена перестройка. Как сообщает РИА Новости, 27 и 28 января 1987 года состоялся пленум Центрального комитета Коммунистической партии Советского Союза (ЦК КПСС), который рассмотрел вопрос о перестройке и кадровой политике партии. Перестройка была объявлена новой государственной идеологией.

Пленум открылся докладом генерального секретаря КПСС Михаила Горбачева «О перестройке и кадровой политике партии». Если до этого генсек подчеркивал необходимость преодоления застойного состояния общества и придания его развитию ускорения, теперь он заявил о том, что необходимость перемен связана с опасностью нарастания кризисных явлений в обществе. Михаил Горбачев констатировал, что к середине 1980-х годов в стране сложился «механизм торможения», сдерживающий социально-экономическое развитие и не позволяющий раскрыть преимущества социализма. Корни этого торможения - в серьезных недостатках функционирования институтов социалистической демократии, в устаревших, политических и теоретических установках, в консервативном механизме управления.

Горбачев предложил партии вместо прежней концепции «ускорения» новую стратегическую линию, получившую название «перестройка».

Перестройка, согласно докладу генсека, - «решительное преодоление застойных процессов, слом механизма торможения, создание надежного и эффективного механизма ускорения социально-экономического развития советского общества». Конечная цель перестройки - «обновление всех сторон жизни страны, придание социализму самых современных форм общественной организации», раскрытие творческого потенциала социалистического строя.

В докладе говорилось, что процесс перестройки должен охватить все без исключения стороны советского общества - экономику, политическую систему, социальную и духовную жизнь. В качестве главного средства слома «механизма торможения» предлагалось углубление социалистического демократизма, развитие самоуправления народа.

Рассматривались вопросы совершенствования работы Советов, профсоюзов, комсомола, говорилось о необходимости повышения роли суда, усиления прокурорского надзора, обеспечении прав и свобод граждан, предлагалось реформировать избирательный процесс на всех уровнях (проводить выборы на альтернативной основе).

Поддержка инициатив Горбачева и его единомышленников на пленуме ЦК КПСС во многом обеспечивалась необычностью проведения самого пленума. Раньше пленум открывал генеральный секретарь, затем выступали руководители партии в соответствии со своим рангом. Между ними, для придания процедуре видимости демократизма и коллегиальности, на трибуну допускались ударники труда из рабочих. Тексты выступления обсуждались заранее, экспромты не допускались. Многие первые секретари обкомов годами не имели возможность получить слово. На этот раз все оказалось по-другому: выступали свободно, в порядке записи, независимо от занимаемой должности.

Пленум ЦК КПСС принял постановление, в котором подчеркивалась решающая зависимость успехов перестройки от кадровой политики, от того, насколько быстро и глубоко партийный аппарат проникнется сознанием необходимости революционных перемен в обществе. Учитывая инертность партийного и государственного аппарата, предлагалось использовать значительное расширение демократии, отчетность выборных лиц, критику (особенно снизу) и самокритику, обеспечение прав граждан, повышение роли суда и независимости судей, приток в руководящий корпус новых сил.

На основании постановлений пленума было решено уже на ближайших выборах в виде эксперимента создать многомандатные округа и провести в них действительно тайные выборы на альтернативной основе.

Пленуму было предложено отныне развивать гласность (с помощью которой авторы перестройки предполагали пробудить общественное сознание и активность партии и общества), демократизировать внутрипартийные отношения и наделить реальной властью конституционные Советы. Выполнение этих задач предполагалось завершить за 10-12 лет. Итогом перестройки должно было стать укрепление социализма.

Январский 1987 года пленум ЦК КПСС дал толчок к обновлению среднего и высшего звена руководящих кадров партийных и советских органов. Ряд видных руководителей был выведен из состава политбюро и ЦК.

Источник: Псковская Лента Новостей