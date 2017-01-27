Идти на поводу у любых пожеланий карликовых партий нет смысла - Максим Жаворонков

Заместитель губернатора Псковской области - руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков не считает, что внутриполитический блок областной администрации плохо работает с оппозицией. Свою позицию по этому поводу он высказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове»

«Я бы не сказал, что мы работали с оппозицией плохо. На основании чего делается такой вывод? Идти на поводу у любых пожеланий, которые высказываются представителями карликовых политических структур, которые не получают поддержки и не участвуют в выборах, считаю, что нет смысла. Потому что, если мы будем удовлетворять все требования, мы, рано или поздно, натолкнемся на конфликт интересов крупных партий», - отметил гость студии.

«Честно говоря, я бы не сказал, что мы как-то неправильно выстраиваем свою работу с крупными оппозиционными партиями и не настолько крупными партиями, как парламентские, - продолжил Максим Жаворонков. - Например, если оценивать результаты состоявшихся в сентябре 2016 года выборов, еще раз подчеркну, что они были законные, конкурентные, прозрачные. И тот факт, что на сегодняшний день ни одна из жалоб, которые письменно или устно озвучивались оппонентами, не дошла до судебного рассмотрения... свидетельствует о том, что оппозиции, которая пыталась обвинить власть в незаконности выборов, по сути-то и сказать нечего».

«Наши политики любят нас в чем-то обвинять, о чем-то говорить, а когда дело доходит до конкретных примеров, подкрепить свои доводы они ничем не могут», - констатировал Максим Жаворонков.

Источник: Псковская Лента Новостей