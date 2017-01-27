Перенос гайд-парка на «Четыре угла» не повлияет на возможность проведения публичных акаций в центре Пскова - Максим Жаворонков

Перенос гайд-парка на «Четыре угла» не повлияет на возможность проведения публичных акаций в центре Пскова. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» заместитель губернатора Псковской области - руководитель аппарата администрации региона Максим Жаворонков.

Он подверг критике информацию, опубликованную в федеральных СМИ, о том, что власти Псковской области запретили проведение публичных акций в центре города. «Это ложь. Это просто передергивание. Публичные акции в центре города проводить можно! Гайд-парк перенесен на Завеличье, а публичные акции в центре города - пожалуйста, в уведомительном порядке. Информируйте о проведении и проводите, как раньше проводили. Поэтому все доводы о какой-то там политической подоплеке, на мой взгляд, не выдерживают никакой критики», - подчеркнул вице-губернатор.

Комментируя ситуацию, связанную с проведением бессрочной акции за отставку губернатора Псковской области, которую проводят «справедливороссы», Максим Жаворонков напомнил, что большой баннер «Турчака - в отставку» стоял в центре Пскова с 15 декабря, а постановление администрации области об изменении места гайд-парка подписано 19 января.

«Нас политическое журналистское сообщество и люди, которые организуют эту акцию, обвиняют в том, что, дескать, Турчак испугался, Жаворонков испугался и вот таким образом отреагировал. Коллеги, ну месяц баннер простоял - о чем можно говорить? - выразил недоумение Максим Жаворонков. - После нового года у нас посыпался вал обращений в городскую и областную администрации, и это не фейковые обращения, а обращений от обычных людей... И на основании этих обращений глава Пскова Иван Цецерский обратился к нам с просьбой перенести место гайд-парка. И мы перенесли, нашли такую возможность».

Также вице-губернатор сообщил, что в действующем законодательстве о проведении публичных акций на территории региона были обнаружены изъяны, которые не были учтены при разработке соответствующего нормативного акта, но которые препятствуют проведению публичных акций с использованием различных собираемых конструкций. В частности, они затрагивают вопрос проведения городских ярмарок и вопрос установки ели на Октябрьской площади. Поэтому администрация региона решила пойти по пути корректировки законодательства, чтобы впоследствии эти изъяны были устранены.

«На том месте, где сейчас определен гайд-парк, таких изъянов нет. Это место находится практически в центре города, доступность этого места всем известна. Общественный транспорт ходит, и пешком прогуляться можно, если кому-то охота», - пояснил Максим Жаворонков.

Источник: Псковская Лента Новостей