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1 год движению «Свое» и работа в Государственной Думе станут темой пресс-конференции Александра Козловского в пресс-центре ПЛН
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Побои и сказки на ночь«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я, наверное, сейчас очень неожиданную вещь скажу: федеральный законодатель, пожалуй, прав, когда принимает решение о декриминализации побоев в...
2 февраля в пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится пресс-конференция депутата Государственной Думы Александра Козловского на тему «1 год движению «Свое» и работа в Государственной Думе».
Кроме основных тем Александр Козловский прокомментирует установление минимального размера оплаты труда в регионе, расскажет о своих встречах с жителями области, ответит на вопросы районных газет и читателей ПЛН.
Начало в 12.00.
Место проведения: пресс-центр ПЛН. Псков, улица Петровская, 51. Седьмой этаж. Кабинет №705.
Аккредитация в редакции «Псковской Ленты Новостей» по телефону 72-22-07.
Читатели могут оставить свои вопросы на форуме под этим сообщением.
Источник: Псковская Лента Новостей