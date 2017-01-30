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Политобзор: Жизнь с чистого листа

Политобзор: Жизнь с чистого листа

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию первый в 2017 году обзор событий и явлений политической жизни региона. Как отмечает наш штатный комментатор Игорь Макаров, представители политкласса...29



1 год движению «Свое» и работа в Государственной Думе станут темой пресс-конференции Александра Козловского в пресс-центре ПЛН

31.01.2017 17:50 ПЛН, Псков

2 февраля в пресс-центре Псковской Ленты Новостей состоится  пресс-конференция депутата Государственной Думы Александра Козловского  на тему «1 год движению «Свое» и работа в Государственной Думе».

Кроме основных тем Александр Козловский прокомментирует установление минимального размера  оплаты труда в регионе, расскажет о своих встречах с жителями области, ответит на вопросы районных газет и читателей ПЛН.

Начало в 12.00.

Место проведения: пресс-центр ПЛН. Псков, улица Петровская, 51. Седьмой  этаж. Кабинет №705.

Аккредитация в редакции «Псковской Ленты Новостей» по телефону 72-22-07.

Читатели могут оставить свои вопросы на форуме под этим сообщением.

Источник: Псковская Лента Новостей



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