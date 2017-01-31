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Валерий Лесников: Предлагаемое изменение соотношения депутатов-одномандатников и списочников в городской Думе соответствуют федеральному и региональному законодательству

31.01.2017 18:32 ПЛН, Псков

Предлагаемые изменения в Устав Пскова об изменении соотношения депутатов-одномандатников и списочников в Псковской городской Думе соответствуют федеральному и региональному законодательству. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом сообщил на публичных слушаниях председатель правового комитета гордумы Валерий Лесников. 
 
Напомним, часть 2 статьи 22 Устава города планируется изложить в следующей редакции:
«Псковская городская Дума состоит из 25 депутатов, избираемых на муниципальных выборах на основе всеобщего равного и прямого избирательного права при тайном голосовании. Выборы проводятся по смешанной избирательной системе: 15 депутатов избираются по одномандатным избирательным округам, 10 депутатов избираются по единому избирательному округу пропорционально числу голосов, поданных за единые списки кандидатов в депутаты, выдвинутые избирательными объединениями, в порядке, определяемом федеральным законом и законом Псковской области». 
 
«Мы долго обсуждали с разными общественными организациями и фракциями гордумы вопрос по увеличению числа одномандатников и предлагаем внести эти изменения в Устав с учетом изменения федерального законодательства и норм, прописанных в Избирательном кодексе РФ, где указано, что при формировании представительного органа в едином округе должно быть не менее 10 депутатов», - пояснил Лесников. «Поэтому у нас был вопрос либо увеличить число депутатов в гордуме в целом, либо изменить пропорцию. Рабочая группа предлагает придерживаться федерального и регионального законодательства и и распределить 15 депутатов по одномандатному округу, а 10 - по единому округу», - добавил председатель комитета.
 
Глава города иван Цецерский отметил, что в идеале нужно, чтобы в гордуме было 25 одномандатников, но гордума не уполномочена вносить такие изменения в устав, поскольку они пойдут в разрез с федеральным законодательством. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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