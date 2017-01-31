Экс-председатель ТИК Пскова высказался за увеличение числа депутатов-одномандатников в структуре городской Думы

Экс-председатель ТИК Пскова Владимир Панькив высказался за увеличение числа депутатов-одномандатников в структуре Псковской городской Думы. Свое мнение он высказал на публичных слушания по изменениям в Устав, одно из которых предполагает увеличение числа одномандатников с 12 до 15, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.

Общественник Алексей Малов, взяв слово на слушаниях, высказал мнение, что перекраивать избирательные округа, которое придется сделать в связи с увеличением числа депутатов-одноандатников, нет смысла. «Ведь одномандатники отсраивают свою работу в округе, и после таких изменений добросовестные депутаты могут получить по сути новый округ», - сказал он.

Ему оппонировал Владимир Панькив. «У нас увеличилось число военнослужащих и студентов, поэтому численность избирателей в округе у каждого депутата увеличилась, и, то что увеличивается число одномандатников - очень хорошо, - пояснил он. - Обратная связь с избирателями у депутатов потерялась давно, и чем больше она будет между депутатами и населением, тем лучше пойдет их работа».

В противовес к схеме, при которой увеличивается число депутатов-одномандатников, он привел пример Печорского района. «Если у нас будет, как в Печорском районе - по спискам, то для Пскова это неприемлемо», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей