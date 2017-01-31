Евгений Самуйлов предлагает увеличить число депутатов Псковской городской Думы с 25 до 30

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Экс-председатель ТИК Пскова высказался за увеличение числа депутатов-одномандатников в структуре городской Думы1
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Побои и сказки на ночь«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я, наверное, сейчас очень неожиданную вещь скажу: федеральный законодатель, пожалуй, прав, когда принимает решение о декриминализации побоев в...
Источник: Псковская Лента Новостей