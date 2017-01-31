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Политобзор: Жизнь с чистого листа

Политобзор: Жизнь с чистого листа

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Евгений Самуйлов предлагает увеличить число депутатов Псковской городской Думы с 25 до 30

31.01.2017 18:45 ПЛН, Псков

Увеличить число депутатов Псковской городской Думы с 25 до 30 предлагает председатель бюджетного комитета гордумы Евгений Самуйлов. Свое предложение он озвучил в ходе публичных слушаний по изменениям в устав города, одно из которых предполагает изменение соотношения численности депутатов-одномандатников и списочников, передает корреспондент Псковской Ленты Новостей.
 
Напомним, число одномандатников предлагается увеличить с 12 до 15. 
 
Евгений Самуйлов предлагает увеличить число депутатов в гордуме до 30 с соотношением «20 одномандатников - 10 списочников» и обратиться в Псковское областное Собрание, чтобы областной парламент разрешил городу принять такую норму Устава. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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