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Политобзор: Жизнь с чистого листа

Политобзор: Жизнь с чистого листа

Псковская Лента Новостей представляет вашему вниманию первый в 2017 году обзор событий и явлений политической жизни региона. Как отмечает наш штатный комментатор Игорь Макаров, представители политкласса...29



Лев Шлосберг: Бездельниками могут быть как депутаты-одномандатники, так и списочники

31.01.2017 18:53 ПЛН, Псков

Ни федеральное законодательство, ни законодательство Псковской области не обязывает Псковскую гордуму пересматривать соотношение депутатов-списочников и одномандатников в составе городского представительного органа. Как передает корреспондент Псковской Ленты Новостей, об этом заявил депутат Псковского областного Собрания Лев Шлосберг на публичных слушаниях по изменениям в устав города, одно из которых предполагает увеличение числа одномандатников с 12 до 15.
 
«Ни федеральное, ни областное законодательство не обязывает вас пересматривать соотношение списочников и одномандатников. Такой обязанности нет... Область не считает число мандатов в городах и районах», - пояснил депутат. 
 
Поддержав тезис экс-председателя ТИК Пскова Владимира Панькива о важности того, чтобы приблизить депутата к избирателю, Лев Шлосберг однако не согласился с «теневой отрицательной оценкой деятельности депутатов, избранных по единому округу». «Я бы не сказал, что это депутаты-бездельники, и что одномандатники реально работают, а списочники парят где-то на высоте. Бездельниками могут быть как одномандатники, так и списочники», - подчеркнул Лев Шлосберг.
 
Также он отметил, что численный состав гордумы имеет значение, и поддержал предложение Евгения Самуйлова увеличить численность депутатов горудмы Пскова с 25 до 30. При этом он предложил предусмотреть соотношение одномандатников и списочников по принципу 50 на 50. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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