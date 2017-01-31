10 сентября в Псковской области выберут 7 глав районов, одного депутата Псковского областного Собрания и 23 собрания депутатов в городах и районах

10 сентября в Псковской области выберут 7 глав районов, одного депутата Псковского областного Собрания и депутатов 23 собраний в городах и районах. Об этом сообщил председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков 1 февраля во время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

В 2017 году в Псковской области будет только один единый день голосования - 10 сентября 2017 года. Для сравнения Николай Цветков отметил, что в 2018 году предполагается несколько дней голосования, в том числе в марте - по выборам президента РФ.

«Очень надеюсь, что избиратели уже сейчас задумываются, каковы будут контуры избирательной кампании», - сказал Н. Цветков.

Основная кампания в 2017 году связана с выборами в органы местного самоуправления. В сентябре предстоит избрать 23 собрания депутатов и городских дум (21 в районах и городские Думы в Пскове и Великих Луках) - всего 380 мандатов депутатов. Будут избраны 7 глав муниципальных образований. В двух районах прямые выборы проводились и ранее, в пяти внесли изменения в уставы и заменили избрание главы из состава депутатского корпуса прямыми «всенародными» выборами.

Выборы глав районов пройдут в Дедовичском, Порховском, Островском, Палкинском, Печорском, Плюсском, Пыталовском районах.

При этом в Пскове и Печорском районе инициировано изменение в уставы для изменения принципа формирования собраний депутатов. Николай Цветков отметил, что Печорский район был единственным, где все 17 депутатов избирались по партийным спискам.

Будет проводиться ряд дополнительных выборов – по избранию депутата Невельского районного собрания по одному из округов и депутата Псковского областного Собрания по округу №8 в Великих Луках.

Сейчас Избирательная комиссия работает над календарным планом

Выборы должны быть назначены в период с 11 по 21 июня. По довыборам в Псковское областное Собрание - с 1 по 11 июня.

Источник: Псковская Лента Новостей