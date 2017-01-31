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Николай Цветков пригласил читателя ПЛН показать избирательной комиссии, как запрограммировать КОИБы на победу

01.02.2017 13:50 ПЛН, Псков

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков пригласил читателя ПЛН показать, как можно «запрограммировать» комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБЫ) на победу. Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 1 февраля, Николай Цветков прокомментировал вопрос о якобы имевшем месте программировании КОИБов.

Пользователь сайта ПЛН под ником «Проклятый Маккейн» оставил вопрос под анонсом передачи: «Программируемые КОИБы должны выборочно проверяться ручным пересчётом по окончании голосования. Ошеломляющий успех ЕР обусловлен установкой на них специальных программ, которые при любом раскладе показывают победу кандидатов и самой правящей партии».

Николай Цветков напомнил, что на выборах в сентябре 2016 года КОИБы применялись только на территории Пскова, на 85 из 93 участков. Глава облизбиркома готов «математически и статистически» доказать, что существует прямая корреляция между голосованием на 85 участках с комплексами обработками и на оставшихся 8 участках.

По словам Николая Цветкова, пора забывать о том, что «избирательная система придумывает заговоры» против демократии. «Раньше эти были кровавые карлики, которых Цветков сажал в урны, и они переписывали бюллетени», - пошутил гость эфира. На вопрос, что с ними случилось, Николай Цветков сказал: «Они уволились».

Глава облизбиркома сказал, что нет никакого заговора против демократии «инопланетных рептилоидов, замаскированных под людей». Он пригласил автора вопроса в избирательную комиссию. «Пусть возьмётся и запрограммирует. Я не знаю, как это сделать», - предложил Николай Цветков. 

Источник: Псковская Лента Новостей



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