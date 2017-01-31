Николай Цветков пригласил читателя ПЛН показать избирательной комиссии, как запрограммировать КОИБы на победу

Председатель Избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков пригласил читателя ПЛН показать, как можно «запрограммировать» комплексы обработки избирательных бюллетеней (КОИБЫ) на победу. Выступая в эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» 1 февраля, Николай Цветков прокомментировал вопрос о якобы имевшем месте программировании КОИБов.

Пользователь сайта ПЛН под ником «Проклятый Маккейн» оставил вопрос под анонсом передачи: «Программируемые КОИБы должны выборочно проверяться ручным пересчётом по окончании голосования. Ошеломляющий успех ЕР обусловлен установкой на них специальных программ, которые при любом раскладе показывают победу кандидатов и самой правящей партии».

Николай Цветков напомнил, что на выборах в сентябре 2016 года КОИБы применялись только на территории Пскова, на 85 из 93 участков. Глава облизбиркома готов «математически и статистически» доказать, что существует прямая корреляция между голосованием на 85 участках с комплексами обработками и на оставшихся 8 участках.

По словам Николая Цветкова, пора забывать о том, что «избирательная система придумывает заговоры» против демократии. «Раньше эти были кровавые карлики, которых Цветков сажал в урны, и они переписывали бюллетени», - пошутил гость эфира. На вопрос, что с ними случилось, Николай Цветков сказал: «Они уволились».

Глава облизбиркома сказал, что нет никакого заговора против демократии «инопланетных рептилоидов, замаскированных под людей». Он пригласил автора вопроса в избирательную комиссию. «Пусть возьмётся и запрограммирует. Я не знаю, как это сделать», - предложил Николай Цветков.

Источник: Псковская Лента Новостей