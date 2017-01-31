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Избирательная комиссия Псковской области начала подготовку к президентским выборам 2018 года

01.02.2017 16:53 ПЛН, Псков

Избирательная комиссия Псковской области начала подготовку к президентским выборам 2018 года. Об этом сообщил председатель комиссии Николай Цветков 1 февраля по время прямого эфира на радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

По его словам, выборная кампания стартовала в начале 2017 года.

«ЦИК РФ нацеливает все избирательные комиссии субъектов РФ на то, чтобы мы планомерно занялись уже сейчас подготовкой кадров нижестоящих избирательных комиссий, в первую очередь, на проведение кампании президента РФ.

ЦИК проинформировала избирательные комиссии в субъектах о том, что повсеместно по их предложениям, и это поддержано правительством, на всех участках будет размещено видеонаблюдение, так, как это было в 2012 году. Мы уже сейчас должны подготовиться, проанализировать наши помещения, выстроить конструктивные взаимоотношения с исполнителями этого государственного контракта», - сказал Николай Цветков.

Кроме того, Центризбирком принял постановление о возможном применении на избирательный цикл 2017 года и выборах президента 2018 года так называемых QR-кодов на протоколах участковых избирательных комиссий, которые будут выдаваться всем наблюдателям.

Протокол будет стандартным, только в его углу будет QR - матричный двухмерный штрих-код. Сканирующее оборудование распознает все данные, которые там зафиксированы. По словам Николая Цветкова, это ответ избирательной системы на возможные попытки различных манипуляций общественным мнением на тему так называемого «эффекта Калининграда» (что-то происходит после закрытия избирательных участков).

«На самом деле участковые избирательные комиссии приступают к подведению итогов и подсчету голосов. Этот код позволит обеспечить сохранение данных при движении от участковых избирательных комиссий в территориальную избирательную комиссию. Их в течение 10 минут движения на автомобиле подделать нельзя», - отметил Н. Цветков.

Он не исключает, что в качестве эксперимента на 5 %участков в единый день голосования 2017 года в отдельных районных городах этот код будет опробован, если для этого будут соответствующие материально технические условия. На каждом избирательном участке должно быть рабочее место с лазерным принтером, компьютером и лицензионным программным обеспечением.

«Кроме того, повсеместно все КОИБы, которые есть в безвозмездном пользовании, будут применяться и в 2017 году на выборах муниципальных и на выборах президента РФ. Кампания стартовала, мы ждем изменений в законодательство. И по строкам протокола и по открепительным удостоверениям и по досрочному голосованию», - добавил Николай Цветков.

Источник: Псковская Лента Новостей



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