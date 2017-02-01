Николай Цветков предложил начать дискуссию о введении территориальных групп в составе единых списков кандидатов на муниципальных выборах

Председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков предложил начать общественную дискуссию о возможности введения территориальных групп в составе единых списков кандидатов на муниципальных выборах, прежде всего в Пскове и Великих Луках. Данную инициативу он озвучил в среду, 1 февраля, во время «прямого эфира» на радио «Эхо Москвы в Пскове».

В настоящее время участвующие в муниципальных выборах избирательные объединения представляют так называемые "сквозные" списки, в которые включены, как правило, 10-15 фамилий кандидатов (максимальное количество - 18). Именно они в дальнейшем получают мандаты депутатов. Однако при этом возможно возникновение такой ситуации, которая сложилась в настоящее время в Псковской городской Думе. После того, как один из депутатов, избранных от "Единой России" по единому городскому округу, уехал на работу в другой регион, передать мандат кому-либо из его однопартийцев не представляется возможным, так как зарегистрированный на выборах в 2012 году список кандидатов уже полностью исчерпан.

«Депутат, который избран по партийному списку, убыл на работу в другой регион, а список исчерпан. Кому предложить дальше мандат? Список исчерпан! Все, его нет», - сказал Николай Цветков.

Подобная ситуация не могла бы возникнуть в том случае, если бы на муниципальных выборах действовала схема, схожая с применяемой на выборах депутатов Псковского областного Собрания, и общее количество кандидатов было больше. Напомним, что при выборах в региональный парламент избирательные объединения представляют, помимо общеобластной части списка кандидатов (3 человека), еще 22 региональные группы (по 3 кандидата в каждой). Как считает глава избиркома Псковской области, настало время начать общественную дискуссию о возможности введения территориальных групп в составе общего списка кандидатов на муниципальных выборах, прежде всего в двух крупнейших городах региона - Пскове и Великих Луках, в которых проживают около 50% всех избирателей региона.

«Тогда не будет таких рисков, которые сейчас возникли в Псковской городской Думе», - считает глава областной избирательной комиссии. Он также добавил, что является сторонником высокой конкурентности на выборах.

Кроме того, Николай Цветков отметил, что на грядущих выборах депутатов представительных органов местного самоуправления будет применяться смешанная система: городские думы и районные собрания будут формироваться как за счет победителей выборов в одномандатных округах, так и за счет представителей политических партий.

Так называемые "парламентские" партии освобождены от сбора подписей и имеют существенные преференции по отношению к другим политическим объединениям. Им нужно собрать пакет документов на представляемых кандидатов. Кандидаты, которые включены в список по единому избирательному округу, также могут баллотироваться по одномандатным округам.

Регистрация списка кандидатов от партий "непарламентского пула" будет производиться на основе собранных подписей жителей региона - 0,5% от численности избирателей на 1 июня 2017 года. На 1 января 2017 года численность избирателей в Пскове составляет 168 тыс. 543 избирателе. То есть "непарламентским" партиям для выдвижения в псковскую гордуму надо будет собрать порядка 860 подписей.

Для города Великие Луки, где также пройдут выборы депутатов городской Думы, данная планка ниже - порядка 350 подписей (0,5% от 79 457 избирателей).

Напомним, муниципальные выборы в Псковской области состоятся в Единый день голосования в сентябре 2017 года.

Источник: Псковская Лента Новостей