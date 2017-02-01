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Председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков о выборах-2017. ВИДЕО

01.02.2017 19:25 ПЛН, Псков

В среду, 1 февраля, участником программы «Подстрочник» на радио «Эхо Москвы в Пскове» стал председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. В прямом эфире он рассказал о грядущих избирательных кампаниях 2017 года и ответил на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей. Предлагаем вашему вниманию видеозапись передачи.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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