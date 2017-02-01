Общественный транспорт
Александр Гизбрехт об электронных картах, повышении цен за проезд и системе отслеживания автобусных маршрутов17
Скоро псковичи смогут отслеживать передвижение городских автобусов при помощи мобильного приложения25
|Светлана Прокопьева (другие записи автора)
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Побои и сказки на ночь«Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) представляет очередной выпуск программы «Минутка просветления». Журналист Светлана Прокопьева проливает свет на то, что осталось в тени, но заслуживает внимания. Псковская Лента Новостей публикует текстовую версию выпуска передачи. Я, наверное, сейчас очень неожиданную вещь скажу: федеральный законодатель, пожалуй, прав, когда принимает решение о декриминализации побоев в...
В среду, 1 февраля, участником программы «Подстрочник» на радио «Эхо Москвы в Пскове» стал председатель избирательной комиссии Псковской области Николай Цветков. В прямом эфире он рассказал о грядущих избирательных кампаниях 2017 года и ответил на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей. Предлагаем вашему вниманию видеозапись передачи.
Источник: Псковская Лента Новостей