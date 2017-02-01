На повестке дня – мусор и проектное управление

Общественный транспорт
Александр Гизбрехт об электронных картах, повышении цен за проезд и системе отслеживания автобусных маршрутов3
Скоро псковичи смогут отслеживать передвижение городских автобусов при помощи мобильного приложения19
ЖКХ
Политика
Николай Цветков пригласил читателя ПЛН показать избирательной комиссии, как запрограммировать КОИБы на победу
10 сентября в Псковской области выберут 7 глав районов, одного депутата Псковского областного Собрания и 23 собрания депутатов в городах и районах2