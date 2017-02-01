На повестке дня – мусор и проектное управление

В среду, 1 февраля, губернатор Псковской области Андрей Турчак провел рабочее совещание с главами городов и районов. Темы были важные, но пока еще не слишком известные широкой общественности, отчего и все мероприятие в Палкинском районе выглядело как некий взгляд в недалекое будущее. А именно – попытка совместно с муниципальными руководителями понять, что же приготовил регионам федеральный центр и как реагировать на свежие веяния.

Прежде всего, речь шла о новом порядке работы с твердыми бытовыми отходами. Докладчик, и.о. начальника госкомитета области по строительству и ЖКХ Андрей Агапов напомнил, что 2017 год объявлен в стране годом экологии.

Решение проблем с бытовым мусором – одна из главных задач на повестке дня. Не случайно заняты ее решением сразу три комитета областной администрации: по делам строительства и ЖКХ, по природопользованию и охране окружающей среды и по тарифам и энергетике. Новая схема обращения с ТБО уже разработана, утверждена и размещена в открытом доступе в интернете.

Сейчас в регионе образуется 1,246 миллионов кубометров или 240,5 тысяч тонн отходов в год. Основными источниками отходов являются население (63%), предприятия торговли (27%), организации и учреждения здравоохранения и культуры (6%). Среди отходов преобладают пищевые отходы (24%), бумага и картон (24%), стекло (11%), пластмасса (16%) и прочие отходы (23%). Всего на территории Псковской области находятся 27 объектов по обработке, утилизации и обезвреживанию отходов, 14 санкционированных полигонов и 10 санкционированных свалок.

Цели поставлены амбициозные. К 2025 году требуется добиться 100% переработки отходов и 50% извлечения вторичных ресурсов. Поменяется даже терминология. Твердые бытовые отходы впредь будут называть твердыми коммунальными отходами. Однако, этой, не слишком принципиальной на слух разницей, дело не ограничится.

Вице-губернатор Александр Кузнецов подчеркнул, что «мы стоим на пороге масштабной реорганизации системы обращения с отходами». Фактически, в регионе вместо нескольких десяток свалок должны появиться несколько (порядка двух-трех) крупных межмуниципальных полигонов. С ними, очевидно, должны быть связаны мусороперерабатывающие заводы, а значит, необходима новая логистика, серьезное планирование и не менее солидные инвестиции. Главный результат, которого добивается центр от регионов, затевая новую реформу – мусора должно быть меньше. Что касается инвесторов, то здесь псковские чиновники настроены оптимистично – в так называемом «листе ожидания» находятся десятки предложений.

Куда труднее оказалось выбрать подходящие места для новых полигонов. Существующие нормы накладывают ограничения примерно по полусотне параметров, требуя учитывать расположение ближайших лесов, озер, рек, жилой застройки. Очевидно, что даже при выполнении всех предусмотренных СанПиНами требований, не избежать вполне объяснимого недовольства окрестных жителей. Вице-губернатор пояснил, что именно поэтому решили исходить из обратного принципа – думать не о том, где бы хотелось устроить межпоселковые полигоны, а определить на карте области пятна, где такие объекты принципиально можно было бы разместить.

При этом не обойтись без помощи муниципальных глав, знающих свои районы вдоль и поперек. Впрочем, им, помимо помощи в планировании предстоит провести и ревизию состояния ныне существующих свалок.

Однако если тема с мусором, в общем, оказалась полностью понятной для участников, то про второй вопрос едва ли можно утверждать то же самое со 100% уверенностью.

Речь зашла о такой тонкой материи, как организация в области проектного управления. Под этим простым по названию термином понимается популярный тренд, который активно продвигает Минэкономразития и Агентство стратегических инициатив. Еще летом 2016 года в аппарате правительства был создан Департамент проектной деятельности, основные задачи которого – сформировать историю успеха на 11 приоритетных проектах, создать проектную среду в органах власти разных уровней, увязать проектное управление со стратегическим планированием и пробудить инициативу масс, обеспечив поток предложений по проектам «снизу». Если говорить упрощенно, «проекты» в госуправлении должны прийти на смену ныне существующим «программам».

А если вдаваться в суть вопроса, то вот какое определение можно найти этому понятию на специализированных ресурсах: «Управление проектами — область деятельности, в ходе которой определяются и достигаются четкие цели проекта при балансировании между объемом работ, ресурсами (такими как деньги, труд, материалы, энергия, пространство и др.), временем, качеством и рисками. Ключевым фактором успеха проектного управления является наличие четкого заранее определенного плана, минимизации рисков и отклонений от плана, эффективного управления изменениями (в отличие от процессного, функционального управления, управления уровнем услуг)».

Председатель госкомитета области по экономическому развитию и инвестиционной политике Андрей Михеев попытался насколько мог человеческим языком объяснить проектную казуистику. Он рассказал, что приоритетные проекты определены по 11 направлениям. Кураторами этих направлений определены первый заместитель губернатора Вера Емельянова, вице-губернаторы Александр Кузнецов и Сергей Перников, а также замгубернатора-руководитель аппарата администрации Максим Жаворонков. Из единого плана, который доведут до субъектов, будет понятно, в каких муниципальных образованиях создадут муниципальные проектные офисы.

Также будут реализованы целевые модели по 7 направлениям. Одна из моделей, которая будет осуществляться на муниципальном уровне, — это поддержка малого и среднего бизнеса. В ее рамках выделено 9 направлений: госуправление, развитие сельхозкооперации, финансовая поддержка, система налоговых льгот, система «одного окна» и другие. И самое главное – на реализацию проектов в федеральном бюджете заложены денежные средства. Прежде всего это касается сфер образования, дорожного строительства, ЖКХ и социалки.

Судя по всему, даже слова про федеральное финансирование не вдохновили глав районов, которым предлагается отложить решение непрерывного потока хозяйственных задач и заняться пока не слишком ясными проектными делами. Пришлось брать слово губернатору, чтобы вновь еще на ступеньку снизить уровень абстракции и объяснить, о чем собственно идет речь.

А идет она об увеличении инвестиционной привлекательности региона в целом и отдельных его районов, в частности. Достичь это можно будет с помощью сокращения сроков на оформление разрешений и допусков, что и прописано в документах. И говорить с инвесторами – будущими кормильцами-налогоплательщиками должны сами главы районов, поскольку именно они владеют ситуацией и могут дать необходимые гарантии. Им, следовательно, и предстоит возглавить проектные комитеты.

«Подобрать необходимых специалистов на местах – очень сложная задача. Если глава района лично не возглавит этот офис, ничего не получится. Поэтому работу «в поле» оставляют за собой главы, а бумажную работу возьмет себя госкомитет», – пояснил губернатор. Видимо, пока именно на таком уровне и придется выстраивать работу по «проектному управлению», если воспринимать ее с рациональной точки зрения, а не как еще одну непонятную обязаловку, спущенную с министерских высот.

О том, что не все, приходящее из Москвы, наполнено рациональным содержимым, псковичи убедились уже давно. Последний пример – расчеты по ОДН, выполненные в полном соответствии с рекомендациями и показавшие абсолютно фантастические нормы расхода воды в 200 литров на квадрат и электроэнергии, достаточной, чтобы по уровню освещения организовать операционную на каждой лестничной площадке. Однако исполнительная власть называется так не случайно. Реформы начались – исполнять нужно. Что, разумеется, не отменяет обязанности следовать здравому смыслу, дабы избежать откровенных перекосов и не испортить то, что уже работает.

Илья Петров

Источник: Псковская Лента Новостей