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«Собственной персоной» Александр Козловский. ВИДЕО

02.02.2017 18:12 ПЛН, Псков

2 февраля гостем очередного выпуска программы «Собственной персоной» в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал депутат Государственной Думы от Псковской области, председатель регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский. Парламентарий рассказал о своей работе в Госдуме, о деятельности общественного движения «Свое», о первых итогах региональной недели, которую он проводит в Псковской области и ответил на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей.

 

Источник: Псковская Лента Новостей



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