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Петр Алексеенко: В целях нормализации отношений между членами Псковского регионального отделения КПРФ в обкоме усилена кадровая работа

03.02.2017 13:26 ПЛН, Псков

В целях нормализации отношений между членами Псковского регионального отделения КПРФ в обкоме усилена кадровая работа. Об этом сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

«Конфликтная ситуация, которая возникла в конце прошлого года (связанная с обвинениями великолукского партийца Александра Максимова - ред.), потребовала от нас усиления кадровой работы. Поэтому мы укрепили кадровую комиссию при обкоме, подработали положение о кадровой комиссии, и она провела в новом составе первое заседание, на котором были намечены меры дальнейшего укрепления обкома. Бюро обкома приняло постановление об усилении работы с кадрами и укреплении дисциплины», - рассказал гость студии.

Во многом, по его словам, объединению партийцев внутри обкома способствовал Владимир Никитин.  «Сейчас у нас обстановка нормализовалась. Налажены нормальные отношения со всеми секретарями местных отделений», - сказал Петр Алексеенко. Говоря о ситуации в Великих Луках, где и возник очаг внутрипартийного конфликта, гость студии отметил, что «там все дело портил один Максимов», и «среди коммунистов у него поддержки нет». К настоящему времени он исключен из партии.

«На данный момент никакого противодействия с его стороны я не заметил. Ко мне он не обращался», - добавил Петр Алексеенко.

Также он напомнил, что с момента его избрания первым секретарем обкома КПРФ в отделении пришлось решать много организационных вопросов, что потребовало значительного  напряжения. «Все эти вопросы были оперативно решены, налажена планомерная работа по сохранению дальнейшей боеспособности и боевитости обкома», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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