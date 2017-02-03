Коммунисты готовы принять в свои ряды депутата Псковской городской Думы Евгения Самуйлова

Псковские коммунисты готовы принять в свои ряды депутата Псковской городской Думы Евгения Самуйлова, который заявил о своем выходе из «Справедливой России». Об этом дал понять в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко.

Сталкиваясь с Евгением Самуйловым по работе в Пыталовском районе, а затем по работе в Псковской городской Думе, в составе бюджетного комитета, Петр Алексеенко составил о нем впечатление как о грамотном специалисте с опытом работы.

Отвечая на вопрос о вероятности вступления Самуйлова в ряды коммунистов, гость студии сообщил: «Наша партия открыта для всех и готова принять всех, кто признает наш устав».

«Видимо, он решил, что «Справедливая Россия» в настоящее время увлеклась популизмом, забыв о повседневной работе, и поэтому вышел из партии», - заметил Петр Алексеенко.

Напомним, депутат Псковской городской Думы Евгений Самуйлов принял решение выйти из рядов партии «Справедливая Россия». Данное решение он связал с тем, что его позиция и точка зрения руководства регионального отделения «Справедливой России» во главе с Олегом Брячаком расходятся в вопросе о том, как должна действовать оппозиция. Отвечая на вопрос корреспондента ПЛН о собственных планах, Евгений Самуйлов подтвердил, что намерен участвовать в сентябрьских выборах депутатов Псковской городской Думы - вероятно, в одномандатном округе. По словам депутата, его возможное сотрудничество с другими политическими объединениями - тема для отдельного разговора; конкретного решения по данному вопросу он еще не принял. При этом вектор своего движения в политике Евгений Самуйлов, по его словам, хорошо представляет.

Источник: Псковская Лента Новостей