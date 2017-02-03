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Петр Алексеенко не исключил тактических союзов КПРФ с другими оппозиционными партиями на выборах в 2017 году

03.02.2017 14:11 ПЛН, Псков

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко не исключил тактических союзов с другими оппозиционными партиями на выборах в 2017 году. Об этом он сообщил в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове».

Во время разговора о причинах ухода депутата Псковско гордумы Евгения Самуйлова из партии «Справедливая Россия», гость студии назвал ее «надуманной партией» и «второй ногой «Единой России», и это притом, что во время избирательной кампании псковские коммунисты вступили в альянс с псковскими «эсерами».

«Это были наши тактические действия по союзничеству со «Справедливой России». И это было не личное решение товарища Рогова (экс-первого секретаря обкома КПРФ Александра Рогова), а коллективное решение обкома по союзничеству со «Справедливой Россией» и ЛДПР. Но опыт прошедших выборов показал, что это было неудачное решение», - сказал Петр Алексеенко.

Тем не менее, он не исключил создания тактических союзов на выборах текущего года. «В жизни все бывает. Мы не разделяем идеологию «Справедливой России», но в тактике по каким-то моментам возможны союзы», - заключил он.

Источник: Псковская Лента Новостей



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