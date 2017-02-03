Александр Козловский о работе в Госдуме, мультфильмах и ОДН

2 февраля гостем очередного выпуска программы «Собственной персоной» в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове» (102.6 FM) стал депутат Государственной Думы от Псковской области, председатель регионального отделения Российского Союза промышленников и предпринимателей Александр Козловский. Парламентарий рассказал о своей работе в Госдуме, о деятельности общественного движения «Свое», о первых итогах региональной недели, которую он проводит в Псковской области и ответил на вопросы радиослушателей и читателей Псковской Ленты Новостей. Предлагаем вашему вниманию стенограмму беседы.

Максим Костиков: Приветствую всех, кто сегодня на волнах радиостанции «Эхо Москвы в Пскове». Меня зовут Максим Костиков, а у нас сегодня в студии собственной персоной депутат Государственной Думы Александр Козловский. Здравствуйте, Александр Николаевич.

Александр Козловский: Добрый день.

Максим Костиков: Говорить мы будем о работе Александра Козловского в Госдуме, о прошедшем съезде партии «Единая Россия», о важных задачах и проблемах, с которыми сталкивается избранный депутат, и о важных общественно-политических темах федеральной и региональной повестки дня. Мой первый вопрос связан со съездом «Единой России». Хотелось бы узнать ваши впечатления от этого мероприятия. Многие люди воспринимают такие «сейшны» как некий междусобойчик - поговорили и разошлись, а другие - как некое подобие съездов КПСС, где все по команде поднимают руки, где нет обратной связи и где все решения заранее обсуждены и вынесены, а участники являются эдакими статистами. Ваш взгляд на этот процесс. Насколько этот съезд стал судьбоносным не только для партии, но и для страны в целом, с учетом того, что «Единая Россия» - правящая партия?

Александр Козловский: Действительно, совсем недавно прошел съезд, он шел два дня. В первый день шли дискуссионные площадки, где обсуждались разные проблемы. Я участвовал в работе площадки, где обсуждались вопросы экономической политики и, в первую очередь, обсуждались проблемы и варианты их решения, пути подъема экономики страны. Не соглашусь с тем, что это событие из разряда «собрались, поговорили и разошлись». Нет, на этих дискуссионных площадках обсуждались очень острые вопросы, формировалась наша работа на будущее, а также подводились итоги работы, проведенной в предыдущие годы. Обсуждались вопросы реализации новых проектов, которые, кстати, будут работать и у нас в регионе. Мне импонирует, что, в первую очередь, они связаны с развитием сельских территорий. Это вопросы строительства и ремонта дорог, установки спортивных площадок на селе, реконструкции сельских клубов. Очень приятно, что наши встречи с избирателями в предвыборную кампанию не прошли незамеченными. Именно на основании пожеланий, которые высказали люди, были сформированы эти программы.

Максим Костиков: Помню, в рамках избирательной кампании вы выступали с инициативой, которая достаточно громко прозвучала. Оппоненты ее критиковали, а сторонники, наоборот, говорили «правильно, молодец». Она касалась необходимости перераспределения бюджетных средств между регионами в пользу субъектов РФ, находящихся в сложном экономическом положении, как, например, наша Псковская область. Был потом ответ Дмитрия Медведева, который приезжал в Псков, и потом эта тема неоднократно обсуждалась. Этот вопрос я задаю не только вам, но и вашим коллегам — сенатору Борисову, депутатам областного Собрания.. С того момента прошло полгода. Есть какой-то эффект? Вы почувствовали, что за это время что-то сдвинулось с «мертвой точки», и в ближайшее время мы увидим какие-то средства?

Александр Козловский: За такой короткий период тяжело увидеть какие-то изменения, но могу сказать, что дополнительно 120 млрд рублей будут распределены по регионам. Часть этих средств пошла на Псковскую область - это то дополнение, которое все мы ожидали. В свое время и правительство Москвы очень возмущалось по поводу того, что часть денег у столицы забирают и распределяют в регионы, и Татарстан высказывал свое недовольство по этому поводу.

Максим Костиков: Но это сильные субъекты.

Александр Козловский: Да, Москва, Петербург, Татарстан - это сильные субъекты РФ, которых не так много. У каждого из них есть свой потенциал. Где-то есь крупные предприятия, а Москва — сама по себе столичный город, и этим все сказано. А мы не можем назвать себя столицей государства, поэтому и развитие у таких регионов, как мы, несколько иное. Мы были в разном состоянии экономики уже в начале 90-х, когда все жители СССР по сути стали жить в другой стране. Поэтому такое перераспределение межбюджетных средств мне кажется справедливым.

Максим Костиков: Спасибо. Я почему задаю этот вопрос — потому что он часто звучит от наших радиослушателей. Часто люди спрашивают, когда мы общаемся с представителями законодательной власти: «а что вы, дорогие друзья, делаете в высоких коридорах власти? Какая нам, простым людям, от этого польза?». Как вы, спустя несколько месяцев работы в Госдуме, оцениваете: насколько ваш депутатский статус позволяет на деле улучшить жизнь людей? Если можно, с конкретными примерами. Как вы - парламентарий, который не только занимается законотворческой деятельностью, не только участвует в экспертных площадках, но и является представителем народных интересов - как можете улучшить жизнь простых людей?

Александр Козловский: Конечно, многие задают этот вопрос. Действительно, люди по большей части не могут примерить деятельность депутата Госдумы на себя - насколько она может улучшить жизнь в Псковской области. Один из примеров, который действительно касается нашего региона, - обращение главы Красногородского района по муниципальным аптекам, а потом мои встречи с представителями муниципальных аптек Пскова и районов. Последующее обсуждение этих вопросов в Госдуме позволило нам выйти с законопроектом, который вывел бы муниципальные аптеки из-под 44-го закона. Сегодня муниципальные и государственные аптеки несут большую социальную нагрузку: производство лекарственных средств, хранение наркотических средств для тяжелобольных, отпуск лекарств по рецептам. Надеюсь, в феврале нам удастся принять эту поправку в 44-й закон и вывести муниципальные аптеки из-под действия этого закона, который обязывал проводить тендеры и ставил муниципальные и коммерческие аптеки в неравные условия. Думаю, это яркий пример работы, которую можно вести в Госдуме, защищая интересы жителей Псковской области.

Максим Костиков: Почитал в интернете сообщение, что вы недавно возглавили Экспертный совет Госдумы по энергетическому машиностроению, электротехнической и кабельной промышленности. Звучит достаточно сложно и абстрактно для многих наших радиослушателей. Чем будет заниматься эта структура и насколько эта деятельность будет полезна для нашей Псковской области?

Александр Козловский: Экспертный совет - это форма работы, которая есть в арсенале у депутатов. Они могут работать в Экспертных советах. Я стал его председателем. Эта группа людей представляет интересы разных федеральных структур, министерств (Минпромторга, Минэнерго), в его состав входят представители РАН и, конечно же, производители. На Экспертном совете в нулевом чтении обсуждаются те или иные законодательные инициативы, которые выносятся Правительством, депутатами Госдумы и касаются именно этих отраслей. Один из примеров - справочники по наилучшим доступным технологиям, которые будут утверждены правительством. В них будут прописаны требования, которым должны будут соответствовать предприятия. Наша задача была обсудить, готова ли наша промышленность жить по этим требованиям и производить необходимое оборудование, чтобы не стать заложниками импорта. Оказалось, что у нас практически утрачено производство этих технологий, поэтому принимается программа поддержки таких производств и технологий, которые будут использоваться на территории РФ. Это непосредственно касается в том числе и предприятий Псковской области.

Радиослушатель: Добрый день, меня зовут Елена. Александр Николаевич, вы были инициатором прекрасного проекта по созданию мультфильмов о Псковской области в рамках движения «Свое». Первый продукт мне очень понравился. Когда можно ждать продолжения?

Максим Костиков: Напомню, это проект по продвижению наших районов — их самобытности, культуры, традиций, достопримечательностей, ремесел. И мне, кстати, первый мультфильм тоже понравился.

Александр Козловский: Я тоже рад, что он нравится не только детям, но и взрослым. Он познавательный. Нас радует, что в этом мультфильме мы рассказываем сами о себе, о своей истории, достопримечательностях. Этот проект был запущен в прошлом году. Вышел мультфильм про Псков. Мы его показали управлению образования, руководителям школ, детских садов. Надеюсь, он будет включен в обязательную программу Пскова и других районов. Через неделю-две выйдет мультфильм о Великих Луках - моем родном городе. В ближайшее время мы охватим все районы Псковской области, и я надеюсь, что напомнить об исторических фактах, которые происходили на нашей древней земле, будет полезно не только для детей, но и для взрослых.

Максим Костиков: Коль уж наши радиослушатели заговорили про движение «Свое», я тоже спрошу. Продолжает ли оно свою работу, есть ли новые проекты, идеи?

Александр Козловский: Спасибо, что уделяете движению такое внимание. Значит, этот проект действительно запомнился. Он продолжает действовать. Кроме серии мультфильмов, которая будет в этом году выпущена про все районы, мы будем продолжать рассказывать о предприятиях, которые работают на территории нашего региона, о всех районах. Один из проектов, который будет скоро запущен и который мы хотим обсудить с администрациями районов, касается обеспечения доступного подхода и подъезда к памятным местам. Мы хотим создать интерактивную карту, разместить на федеральных и региональных трассах указатели, чтобы эти достопримечательности было проще найти. Это мы делаем, в первую очередь, для жителей Псковской области, потому что знаю, что зачастую люди проявляют интерес к земле, на которой живем, но не можем найти те или иные памятные места. Благодаря нашему новому проекту это будет сделать гораздо легче. Немаловажно это будет и и для гостей региона. Надеюсь, что этот проект будет реализован в текущем году и даст экономический эффект.

Радиослушатель: Здравствуйте. Меня зовут Геннадий. Вчера в правительстве объявили о том, что планируют провести девальвацию рубля. Мы все привыкли к тому, что, как только рубль дорожает, сразу же растут цены. Как вы считаете, ждать ли нам повышения цен и что будет вообще с экономикой в России и, в частности, в Псковской области?

Александр Козловский: В 2016 году инфляция составила 5,5%. На 2017 год правительство ставит планку в 4%. Мне кажется, это наоборот укрепит рубль, поэтому ждать какого-то падения оснований нет.

Максим Костиков: Тем не менее, все обеспокоены стремлением Минфина немного подзабрать себе долларов в стабфонд и боятся ухудшения своего социально-экономического положения. Особенно это касается тех, кому вообще сложно выжить в это кризисное время. А я хотел бы спросить вас о другом. Во время нашей прошлой встречи вы анонсировали создание нового благотворительного фонда - «Земляки», куда собирались перечислять часть своей госдумовской зарплаты. Удалось ли этот фонд создать и раскрутить, перечисляете ли вы туда деньги и удалось ли кому-то помочь?

Александр Козловский: Этот проект реализуется. Может быть, он не так пока известен, но такие проекты должны получить известность своими делами, а не пиаром. Я действительно перечисляю туда половину своей зарплаты. Сделано уже три перечисления. Мы оказываем всецелую поддержку жителям Псковской области, оказавшимся в трудной ситуации. В ближайшее время мы сделаем сайт, на котором будет представлена вся информация о том, кому помощь уже оказана, о благотворителях, которые участвуют и будут участвовать в оказании непосредственной помощи людям, проживающим в области. Пользуясь моментом, приглашаю всех, кто неравнодушен к горю наших земляков, присоединиться к фонду.

Максим Костиков: А есть еще люди, кроме вас, которые изъявили желание перечислять в фонд деньги?

Александр Козловский: Конечно. Это и Борисов Александр Александрович, и Братчиков Александр Николаевич, которые стояли у истоков создания движения «Свое». Мы также ожидаем, что и другие депутаты, члены Совета Федерации, производственники, промышленники, обеспеченные люди будут участвовать в работе нашего фонда.

Максим Костиков: Буквально вчера состоялось собрание РСПП Псковской области. Фактически год прошел, как вы его возглавили. Хотелось бы узнать, что удалось сделать за это время, есть ли какие-то перемены. Потому что я неоднократно слышал со стороны предпринимателей весьма скептические оценки этой организации, что «да, мы вроде как объединены, но это немного профанация». С вашим приходом многие ожидали перемен, что организация реально заработает и станет авторитетной среди бизнес-сообщества.

Александр Козловский: Действительно прошел год, вчера было внеочередное собрание, где были озвучены в том числе и вопросы по ОДН, которые волнуют граждан нашей области. Этим озабочены и бизнесмены. Потому что все мысли людей, которые работают на наших предприятиях, заняты ОДН и деньгами, которые они должны платить, поэтому бизнесмены переживают за свои коллективы и задают эти вопросы. Кстати, вчера на депутатском приеме тоже обсуждались очень важные моменты. Задавались вопросы, связанные с зарплатами учителей и воспитателей, и мы подключились к их решению. По Псковскому району много проблем. Надеюсь, администрация района поможет нам разобраться, что там за ошибки произошли. Мы подключили к решению проблемы Госкомитет по образованию области. Это элемент контрольной функции, которой обладает депутат Госдумы и которую обязательно должен использовать. Поэтому еще раз хочу подчеркнуть, что ни один вопрос, с которым ко мне обращаются жители Пскова и области, не останется без внимания, и я приложу все силы, чтоб с ними разобраться.

Максим Костиков: Я вспомнил о том, что у нас часто бывает .что чиновники что-то посчитали, разработали нормативы, а потом от этого люди страдают, а те разводят руками : «извините, ошибочка вышла, мы пересчитаем и вернем вам деньги». А для людей это стресс, это же опасно для их морального и физического состояния. Как говорил экс-губернатор Михаил Кузнецов, у каждой ошибки есть имя и фамилия. А у нас чиновничья масса всегда абстрактная, но хотелось бы, чтобы кого-нибудь за что-то наказали, хотя бы показательно: посчитали неправильно - депремировать. Я не говорю, вице-губернатора Кузнецова, но хот бы того чиновника, который занимался расчетами. Управляющая компания, организация... - кто-то должен ведь за это ответить. Люди дорогие, ведь нельзя же издеваться над всем городом!

Александр Козловский: Совершенно верно. Когда жители города предоставили мне цифры за ОДН, очень грустно становится. За помывку лестничных пролетов в подъезде, за месяц управляющие компании берут как за 250 тонн воды! Либо там работают не профессионалы, либо это намеренно все делается. Очень важный момент - зачастую управляющие компании чувствуют себя безнаказанными. Они могут вольготно общаться с жителями домов, которые обслуживают, с ухмылкой комментировать какие-то проблемы, думая, что им ничего не будет. В вою предвыборную кампанию я говорил, что управляющие компании, которые некачественно обслуживают вверенный жилфонд, должны уйти с рынка. Если они думают, что максимум, чем они могут отделаться, - это лишиться какого-нибудь дома, который перейдет в другую управляющую организацию, они ошибаются. Я намерен создать открытый источник, собирать информацию по всем управляющим компаниям и делать оценку их работы на основании мнения жителей. Можно начать с Пскова. Если жалоб на конкретные управляющие компании будет много, их надо закрывать и передавать их жилфонд другим. Может, это научит их по-другому подходить к работе.

Радиослушатель: Здравствуйте, Корнилова Галина Николаевна. Я хотела бы спросить, почему вопрос о строительстве церкви возле новой школы в Борисовичах не был вынесен на всеобщее обсуждение. Почему это решает один митрополит Евсевий и один господин Турчак. И еще один вопрос, будет ли индексация выплат в 1100 рублей от господина Мнацаканяна?

Максим Костиков: Это вопрос в большей степени к региональной администрации, но попрошу Александра Николаевича прокомментировать.

Александр Козловский: Да, эти два вопроса, которые вы задали, я возьму на контроль. По поводу слушаний, есть регламент, и если в конкретной ситуации было необходимо их проводить, то наверное... Но, как я понимаю, большинству людей не требовалось это обсуждать, поэтому и было принято такое решение. Что касается социальных выплат, я согласен, что их нужно индексировать. Поэтому мы такую работу проведем и вопросы зададим.

Максим Костиков: Обещаю, что первый вопрос радиослушательницы мы адресуем Андрею Анатольевичу Турчаку, а второй - Армену Липаритовичу Мнацаканяну. А я хотел бы вернуться к теме деятельности РСПП, которую мы начали обсуждать до звонка.

Александр Козловский: Прошел год с момента создания отделения, в состав РСПП были включены компании, которые теперь представляют все районы области.

Максим Костиков: А сколько сейчас членов РСПП?

Александр Козловский: Более 70. Вообще, предпринимательское сообщество гораздо больше - только движение «Свое» объединяет более 200 предпринимателей. Но специфика РСПП состоит в том, что он объединяет более крупный бизнес — машиностроительные предприятия, фабрики, заводы различной отраслевой направленности. Но самое главное, считаю, - не количество, а качество нашей работы. Мы объединились с ТПП, с «Опорой России», «Деловой Россией». Проводим совместные собрания. Вчера на нашем внеочередном собрании тоже были руководители этих общественных организаций и высказывались о деятельности, которую нам удалось совместно проводить в 2016 году.

Совместно с администрацией Псковской области нам удалось использовать площадку РСПП на федеральном уровне и провести презентацию Псковской области в рамках Недели бизнеса. Основан электротехнический кластер, проведено большое совещание, которое посетили представители Минпромторга, Александр Шохин, губернатор Псковской области. Мы провели ряд круглых столов, где решались конкретные проблемы. Наверное, должно пройти какое-то время чтобы РСПП набрал силу общественной организации, которая могла бы решать любые проблемы. Хотя мы беремся за все вопросы, касающиеся бизнеса, и готовы сегодня оказывать поддержку. Тем более, я как депутат Госдумы имею возможность помощи на федеральном уровне.

Максим Костиков: Александр Николаевич, вы сказали, что много было сделано в рамках РСПП, идет консолидация общественных организаций промышленников. Надеюсь, все это в перспективе выльется в развитие нашей псковской промышленной базы. Но, насколько мне известно, РСПП берет на себя вопросы, связанные с социальной ответственностью бизнеса. Одно из ключевых событий в сфере труда в новом году - подписание региональное соглашение по МРОТ. Там подписи поставили губернатор Турчак, председатель облсовпрофа Ульяна Михайлова и вы. Что дает подписание этого соглашения? Это компромисс между властью и людьми труда или действительно механизм регулирования?

Александр Козловский: Эта тема долго изучалась, в том числе и мной, хотя у меня сразу была позиция, что на 7,5 тыс рублей прожить тяжело, и надо, как минимум, чтобы зарплата равнялась прожиточному минимуму. На федеральном уровне готовится инициатива по повышению МРОТ до уровня прожиточного минимума. Любое предприятие - это коллектив. Если работник вашего предприятия получает меньше уровня прожиточного минимума, какую отдачу от него можно получить? Поэтому я считаю, что мы правильно заключили это соглашение, обозначили вектор стремления к тому, чтобы зарплата была не менее прожиточного минимума. Считаю, что меня поддержат не только трудовые коллективы, но и их руководители.

Радиослушатель: Здравствуйте. Меня зовут Александр. Александр Николаевич, вы работали руководителем предприятия и прекрасно знаете всю эту «кухню». Для предпринимателя основная задача - это прибыль и только на втором месте - соцзащита и льготы. А как вы относитесь к приватизации? И Госдума, и Путин, и Медведев, и псковское руководство говорят про приватизацию. Есть ли вообще случаи, чтобы она пошла на пользу государству и, прежде всего, людям? Я таких случаев не припомню. В основном руководители хапнут деньги - и в сторону. Приведите хотя бы один положительный пример по каким-то отраслям.

Александр Козловский: Прежде всего, не соглашусь с тем, что главная задача для предпринимателя - получить прибыль. Сегодня в современных учебниках написано, что любая компания создается для того, чтобы приносить пользу обществу. И если этот подход ставить во главу угла, то такое предприятие в итоге получится прибыльным. Мое предприятие использовало такой подход. Мы думали о коллективе, о тех, кто пользуется нашей продукцией, и поэтому действительно предприятие стало успешным. Что касается приватизации, могу тоже сказать, что в времена СССР все предприятия, которые сегодня работают, были государственными и в свое время прошли приватизацию. Так вот предприятия, которые сегодня работают, по прошествии 20 лет работают успешно, и это является подтверждением того, что приватизация все-таки пошла на пользу. Что касается отраслей, судить сложно. Но если, например, если брать электротехническую отрасль, на сегодня нет ни одного объекта, который надо было бы построить в России или за рубежом, с с которым эта отрасль не справилась бы. Вся продукция в полном объеме может производиться России. Другое дело, что у нас есть отрасли, которые погибли в результате политики 90-х (станко-, приборостроение), но сейчас наша задача - сделать все, чтобы помочь предприятиям, которые работают в этих направлениях, и способствовать созданию новых.

Максим Костиков: Последний вопрос, который мы успеем обсудить в этом эфире, связан с тем, что этот год президентом объявлен Годом экологии. Общественные организации уже включились в эту тему. Вы работаете в Госдуме в комитете, связанным с промышленностью. Интересно было бы узнать, планируете ли вы принимать участие в этой деятельности. И в Псковской области, которая долгое время считалась экологически чистым регионом, тоже много проблем в этой сфере. Не решен вопрос со свалкой в Пскове, на юге области много критических замечаний высказывается в адрес Великолукского мясокомбината, который развивает свиноводческий комплекс. Как будете уделять внимание экологии?

Александр Козловский: Вы правильно сказали, что экологии в этом году будет уделяться особое внимание, но мы не должны попасть под популистские лозунги, когда наши действия могут привести к краху как предприятий, так и отраслей в регионе и в стране в целом. Наш регион - замечательный озерный край, где много рек, озер, туристических зон. Но мы не можем развивать только туристические зоны - надо развивать и промышленность, сельскохозяйственные предприятия, но наша задача - чтобы все это развивалось в гармонии. Есть много экологических стандартов, требований. Надо разрабатывать на федеральном уровне меры поддержки предприятий, которые им следуют, и быть не только дубинкой, выписывающей штрафы, но и оказывать меры поддержки, в том числе и финансовой. Развиваться в гармонии - главная задача, поэтому мы не можем быть в стороне от решения проблем экологии. Я выступаю за то, чтобы Псковская область оставалась такой же чистой, но при этом развивалась и крепла экономически.

Максим Костиков: Александр Николаевич. Благодарю за то, что пришли к нам, нашли время в своем графике. Приглашаем вас на следующий эфир и постараемся дать вам возможность ответить на все вопросы.

Александр Козловский: Спасибо вам и жителям области за вопросы. Я жду их. Обращайтесь на сайт Госдумы, задавайте вопросы по телефону. Мы ими будем заниматься.

Максим Костиков: Спасибо.

Источник: Псковская Лента Новостей