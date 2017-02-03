Петр Алексеенко рассказал, на кого обком КПРФ готов сделать ставку на выборах главы Печорского района

Первый секретарь Псковского обкома КПРФ, руководитель фракции КПРФ в Псковском областном Собрании Петр Алексеенко рассказал в прямом эфире радиостанции «Эхо Москвы в Пскове», на кого из партийных активистов обком готов сделать ставку на выборах главы Печорского района, которые пройдут в текущем году.

Напомним, в сентябре в Псковской области пройдут выборы глав в семи районах. В Печорском районе коммунисты готовы сделать ставку на первого секретаря Печорского райкома КПРФ Дмитрия Богатырева. Между тем, пока неизвестно, поддержат ли коммунисты на этих выборах кандидатуру Сергея Тарасика, который в прошлом году участвовал в выборах областного Собрания по 11-му округу от «Справедливой России». Напомним, коммунисты по этому округу своего кандидата выставлять не стали и решили поддержать Тарасика. Говоря о перспективах поддержки его кандидатуры на выборах главы Печорского района, Петр Алексеенко отметил, что «время еще есть». «Спешить не будем. Вопрос, кого выставлять и кого поддерживать, будут решать коммунисты Печорского отделения КПРФ», - пояснил Петр Алексеенко.

Назвать возможных кандидатов на пост глав других районов, где пройдут выборы, он на данном этапе воздержался. «Я уже говорил, что эти вопросы мы обсуждаем внутри партии, пока никого публично называть не будем», - констатировал гость студии.

Источник: Псковская Лента Новостей