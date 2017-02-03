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Псковский прокурор встал на защиту Турчака в споре с судьей

03.02.2017 17:38 ПЛН, Псков

В коллегию по уголовным делам Псковского областного суда поступило апелляционное представление, подписанное прокурором города Александром Григорьевым. Как сообщает «Росбалт», прокурор просит отменить решение Псковского городского суда о проверке губернатора области Андрея Турчака.

На привлечении Турчака к уголовной ответственности настаивал редактор газеты «Антикоррупционный фронт» Павел Николаев.

В 2014 году на самого Николаева пытались возбудить уголовное дело по статье «клевета», когда Андрей Турчак обратился в органы с заявлением о том, что редактор газеты в Интернете размещает о губернаторе информацию, не соответствующую действительности. Следствие продолжалось больше года, техника и документы редакции были изъяты,  работа издания была парализована, но в итоге дело было прекращено в связи с отсутствием в действиях Николаева признаков преступления.

После этого редактор «Антикоррупционного фронта» обратился в Следственный комитет с просьбой о привлечении Андрея Турчака к уголовной ответственности за заведомо ложный донос (ст. 306 УК РФ) и воспрепятствование законной профессиональной деятельности журналиста (ст. 144 УК РФ). В январе 2017 года на сторону Николаева встал Псковский городской суд. Судья Галина Белик вынесла постановление о признании незаконным и необоснованным ответа руководителя следственного отдела по городу и области Евгения Шукшина на заявление о проведении проверки в отношении губернатора Андрея Турчака.

Теперь же в своем апелляционном представлении псковский прокурор встал на защиту губернатора. Он отмечает, что подача губернатором Псковской области Андреем Турчаком заявления о привлечении к уголовной ответственности Павла Николаева являлась способом защиты им своих гражданских прав, чести и деловой репутации. Основным же моментом стало то, что при подаче заявления Турчак об уголовной ответственности по ст. 306 УК РФ не предупреждался.

Источник: Псковская Лента Новостей



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