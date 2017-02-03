Состоялась встреча губернатора Псковской области и руководителя администрации президента РФ

В пятницу, 3 февраля, в Москве состоялась встреча губернатора Псковской области Андрея Турчака с руководителем администрации президента РФ Антоном Вайно. Как сообщили Псковской Ленте Новостей в пресс-службе администрации региона, стороны обсудили общественно-политическую ситуацию в регионе и предварительные итоги социально-экономического развития Псковской области в 2016 году.

В ходе разговора Антон Вайно заверил Андрея Турчака в том, что Псковской области будет оказана поддержка в решении приоритетных задач.

«Антон Эдуардович хорошо чувствует специфику нашего региона, бывал у нас и знает все существующие проблемы», — сказал Андрей Турчак по итогам встречи.

Источник: Псковская Лента Новостей