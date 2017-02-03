Состоялась встреча губернатора Псковской области и руководителя администрации президента РФ

Общественный транспорт
Александр Гизбрехт об электронных картах, повышении цен за проезд и системе отслеживания автобусных маршрутов83
ЖКХ
Новые нормы начисления за содержание общедомового имущества должны быть размещены на квитанциях псковичей52
Депутат Госдумы направил в прокуратуру Псковской области обращение с просьбой разобраться в ситуации с ОНД в регионе22
Политика
Петр Алексеенко рассказал, на кого обком КПРФ готов сделать ставку на выборах главы Печорского района
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Родителей с детьми от 1,5 месяцев до года приглашают на занятия по грудничковому плаванию в «Простории»